<span style='text-decoration: underline;'>Avec ses 5.000 abonnés et 312 tests effectués quotidiennement</span>:<br><span style='color:red;'>L’ADE de Mascara enregistre 117 milliards de créances</span>

L’Algérienne Des Eaux de Mascara compte désormais un chiffre record de créances estimées à 117 Milliards de centimes, réparties comme suit : 61 milliards cumulés par les ménages (soit 51 %), 41 milliards (36%) les administrations, 2 milliards (2%) artisans et autres activités tertiaires, 3 milliards (3%) les commerçants, et enfin, une dizaine de milliards (8%) de créances par les travaux et prestations.

La direction a procédé à des facilités présentées aux abonnés pour le paiement des factures et cela, afin de leurs éviter les déplacements en leur offrant la possibilité de paiement de leurs factures dans les 96 agences postales implantées à travers la wilaya de Mascara, la vulgarisation de ce mode de paiement a permis d’enregistrer un taux d’évolution de paiement par ce mode.

Autre possibilité de paiement, via l’internet sur le site ‘www.ade.dz’ en utilisant une carte bancaire, même si ce mode de paiement reste toujours timide (seulement 18 opérations enregistrées récemment). Dans le cadre de la gestion des risques de la pandémie du coronavirus (covid 19), l’unité de Mascara de l’ADE vient de tracer une feuille de route préventive, en application des instructions du ministère des ressources en eau et de la direction générale de l’ADE. Parmi ces mesures prises, assurer la stabilité de distribution en eau potable et l’alimentation quantitativement et qualitativement en ce liquide précieux, assurer la communication permanente avec ses abonnés et des facilités pour le paiement des quittances. Pour arriver à ces buts, l’ADE-Mascara entreprend un système de production composé des eaux souterraines, superficielles et des eaux de mer dessalées et en cas d’arrêt de l’une de ces sources, il sera recouru à l’alimentation par l’autre source. En cas d’incidents, un programme optimisera les fréquences de distribution grâce notamment, à la mobilisation de camions citernes pour assurer la distribution de l’eau à domicile en cas d’incident ou de besoin, et encore, la mise en place d’une équipe d’astreinte pour l’intervention en cas d’incident durant les week-ends, jours fériés et fin de travail.

Il est noté aussi la mobilisation de 25 équipes d’intervention pour la réparation d’une moyenne de 50 fuites par jour même si 50 pour cent de l’effectif des travailleurs, sont en vacances exceptionnelles à cause de cette pandémie. Dans son plan pour assurer la bonne qualité de l’eau, une large opération de nettoyage et de désinfection de l’ensemble de ses points de production et de distribution dont les 266 réservoirs, a été menée. A noter que 312 tests et analyses bactériologiques et physico-chimique sont effectués quotidiennement. La mise à disposition d’un numéro vert (1593) permet le suivi des doléances ou les déclarations de fuites ou branchements illicites. Les 5.000 abonnés de l’ADE Mascara peuvent aussi présenter leurs doléances via le réseau social Facebook.

B. Didéne