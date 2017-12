<span style='text-decoration: underline;'>Directeur général des impôts Mustapaha Zikar</span>:<br><span style='color:red;'>L’administration fiscale a réalisé ses objectifs annuels</span>

Les différentes réhabilitations qu’ont subies plusieurs taxes dans la LF de 2018, visent en premier lieu à soutenir le budget de l’Etat et faire face aux grandes dépenses.

C’est en effet ce qu’a indiqué le directeur général des impôts Mustapaha Zikara, hier à Alger lors du forum de Algérie Eco organisé à l’hôtel El Aurassi. Le responsable qui est revenu hier sur les dispositifs fiscaux de la loi de finance de 2018, a profité de cette Tribune pour appeler les Algériens à faire confiance au gouvernement qui ne ménage aucun effort pour garder le pouvoir d’achat des ménages. Il a ainsi, soulevé le cas de taxe sur les dividendes qui est passé de 1% à 15%, l’obligation de la comptabilité analytique pour les entreprises étrangères en partenariats en Algérie. «Le gouvernement a visé entre autre, la TVA, mais aussi la taxe sur la consommation interne TIC, qui a touché plusieurs produits notamment les électroménager» a-t-il rappelé.

Commentant les augmentations des carburants, le DG des impôts a expliqué que ces augmentations ne sont pas très significatives, tout en citant les secteurs de la Pêche et l’Agriculture qui bénéficient déjà des exonérations, notamment pour les personnes déclarant leurs consommations. «Si ces augmentations touchent en premier lieu des produits biens définis, il demeure que suite aux instructions du Président de la République, les produits de bases restent subventionnés» a-t-il dit.

Toujours sur le sujet de l’augmentation des prix des différents produits, l’hôte du Forum Algérie Eco, dira que les agents du ministère du Commerce doivent être plus rigoureux à travers leurs contrôles car, a-t-il expliqué, la Direction des Impôts intervient juste dans la fiscalité. Il estime que l’augmentation des produits est due essentiellement aux comportements des citoyens eux-mêmes et aussi aux pratiques des commerçants et autres acteurs activant dans la distribution. D’ailleurs, il dira que les augmentations des prix des produits ne sont pas aussi «dramatiques» sur le pouvoir d’achat des citoyens.

Par ailleurs, le DG des Impôts a indiqué que la fiscalité ordinaire réalisée jusqu’au 30 novembre dernier, a atteint 2994,5 milliards de dinars sur un objectif de 3000 milliards, soit un taux de 91% des objectifs.

Concernant les produits fiscaux, le chiffre a atteint 2626,8 milliards de dinars sur un objectif de 2928 milliards soit 90% du taux de recouvrement. Le même responsable dira qu’il existe quelques 12 000 milliards de dinars comme «reste à recouvrer». «Sur les 12000 milliards de dinars, 8000 sont des amendes judiciaires dont 5500 concernent la banque la BCR qui n’existe pas aujourd’hui et n’a rien à payer» a-t-il dit. Ainsi, le responsable a plaidé pour l’assainissement de ce reste car, il existe des restes à recouvrer qui datent des années 60. «Ces 12000 milliards de dinars ne sont plus une fiscalité réelle» a indiqué le responsable. Selon M. Zikara, les wilayas qui participent fortement au recouvrement du Budget de l’Etat, sont notamment la Direction générale des grandes entreprises (DGE), vient en premier lieu avec plus de 60%, suivie par la direction d’Alger Centre, Sétif, Oran et Blida. L’intervenant a estimé en outre, que la participation des entreprises privées dans le budget de l’Etat demeure importante.

«Sur le top 10 des entreprises qui participent au budget de l’Etat, il existe au moins 4 du secteur privé» a-t-il dit.

