<span style='text-decoration: underline;'>La préparation de la Présidentielle atteint sa vitesse de croisière </span>:<br><span style='color:red;'>L’administration veille au grain</span>

Pour l’heure, tout semble fonctionner dans le respect de la loi et la Constitution. Il reste à mettre dans la machine une dose de politique pour lui donner sa véritable raison d’être. Sur ce plan, l’on enregistre l’entrée en lice de quelques candidats de poids et l’engagement de plusieurs formations politiques qui pèsent sur la scène nationale. Benflis, Markri, Gheras, Ghediri et quelques autres prétendants sont déjà sur les startings blocs et attendent patiemment la décision du principal acteur de cette présidentielle, à savoir le président de la République.

Au 7e jour de la convocation du corps électoral, le bureau des élections du ministère de l’Intérieur ne désemplit pas. A toute heure, des citoyens de tout âge de toutes conditions sociales y défilent, pour se porter candidats à la candidature au poste de président de la République. Dans le lot, la majorité des prétendants semble faire le déplacement juste pour le plaisir de paraître à la télévision. D’autres y voient des instants historiques dans leur vie. Il faut dire, à ce propos, qu’il faut avoir une sacré dose de courage ou d’inconscience pour se donner en spectacle devant des millions d’internautes et de téléspectateurs. Mais il est, parmi ces nombreux candidats sans chance de réaliser une once du parcours, quelques uns qui en font un fonds de commerce. Certains n’hésiteront pas à monnayer le peu de popularité qu’ils auront acquis auprès de candidats plus sérieux.

Il reste qu’au dernier comptage établi par le service habilité auprès du ministère de l’Intérieur, il a été enregistré dans la matinée d’hier, 12 présidents de partis politiques et 50 prétendants. Tout ce beau monde a procédé au retrait des formulaires de candidature à l’élection présidentielle. Selon ce bilan provisoire arrêté hier matin, 62 lettres d’intention de candidature ont été déposées au ministère. Le communiqué du département de Nourreddine Bedoui relève que «les concernés ont pu bénéficier des quotas de formulaires de souscription, en application des dispositions légales en vigueur».

Dans le même temps, l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales a débuté hier pour se clôturer le 6 février prochain. Cette révision exceptionnelle des listes électorales intervient en vertu des dispositions de la loi organique N°16-10 relative au régime électoral. Il convient de relever, au terme de la loi électorale en son article 19, que «tout citoyen inscrit sur l’une des listes de la circonscription électorale peut faire une réclamation justifiée pour la radiation d’une personne indûment inscrite ou l’inscription d’une personne omise dans la même circonscription, dans les formes et délais prévus par la présente loi organique».

A côté des mesures légales que prend le ministère de l’Intérieur, la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), s’est mise en branle, hier, et promet déjà d’être plus percutante pour surveiller tout le processus électoral. Son président, Mohamed Derbal, qui propose, au passage, un amendement de la loi pour octroyer à l’instance qu’il dirige plus de prérogative, a mis ses 400 collaborateurs en ordre de bataille.

Il est encore tôt pour se prononcer sur les chances des uns et des autres, mais il est certain que l’on se rapproche de la journée du 4 mars 2019 où l’on saura qui prendra part à la course à la présidentielle et qui laissera tomber avant l’heure.

Nadera Belkacemi