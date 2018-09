<span style='text-decoration: underline;'>Reconnaissance des crimes coloniaux</span>:<br><span style='color:red;'>L’affaire Audin sera-t-elle le déclic?</span>

La reconnaissance officielle de l’assassinat de Maurice Audi est «une victoire symbolique ». Mais il faut que le combat continue pour les dizaines de milliers d’Algériens qui ont connu le même sort que Maurice Audin», a affirmé l’historien français, Alain Ruscio.

La reconnaissance officielle de la responsabilité de l’Etat français sur la torture et l’assassinat de Maurice Audin continue de susciter des réactions dans l’entourage du martyr de la guerre de libération nationale. Après sa veuve qui a vu dans le geste du président Emmanuel Macron une reconnaissance, sa fille a affiché un optimisme certain quant à la réconciliation entre l’Algérie et la France sur la question de la mémoire. «C’est la fin de l’affaire Audin et le début d’une histoire apaisée. Il faut aller de l’avant pour histoire apaisée sur la guerre d’Algérie», a souligné Michelle, dans une vidéo publiée par Médiapart. Pour la mathématicienne française, «le moment est venu de combler la distance qui existait entre la vérité, connue déjà depuis 1957, et la version officielle qui évoquait son évasion». Mais cette distance qui reste à parcourir ne sera pas une partie de plaisir. Michèle le sait parfaitement et affirme que «beaucoup de choses reste à faire». Et pour cause, la mathématicienne affiche une détermination claire et froide. «Il faut établir comment il a été véritablement assassiné. Il a été torturé, on sait qu’il a été assassiné, mais on ne sait pas comment cela a été fait», a-t-elle insisté, comme pour souligner que la reconnaissance du crime ne suffit pas. Encore faut-il éclaircir les circonstances qui l’ont entouré.

Cette demande d’information, somme toute légitime, est corroboré par l’historien français Alain Ruscio. La reconnaissance officielle de l’assassinat de Maurice Audi est «une victoire symbolique. Mais il faut que le combat continue pour les dizaines de milliers d’Algériens qui ont connu le même sort que Maurice Audin», a-t-il insisté dans un entretien à l’APS. L’historien rend hommage à son collègue Pierre Vidal-Naquet, décédé en 2008. Selon M.Ruscio, c’est le travail admirable accompli par le défunt qui abouti au geste du président français. En fait, atteste Alain Ruscio, l’affaire Maurice Audin est une affaire «emblématique», un «drame humain». Une tragédie qui a traversé deux générations et révélé la médiocrité des présidents français successifs. «Ils ont brillé par leur médiocrité», assène l’historien, épargnant Charles De Gaulle et François Mitterrand qui étaient, selon lui, des acteurs directs de la guerre d’Algérie. «Je relève une grande médiocrité de la part de ces présidents à ce sujet», a-t-il dit, notant que le président Macron est «un homme novateur» par rapport à ces prédécesseurs.

M.Rusco n’est cependant pas très optimiste sur les questions mémorielles. Pour lui, le lobby des nostalgiques de l’Algérie française tentera de bloquer toute nouvelle tentative d’ouvrir les dossiers de l’histoire coloniale française en Algérie. Il a estimé qu’avec sa déclaration sur Maurice Audin, le président Macron «a donné un gage à une certaine opinion». Et pour cause, au sujet des massacres des Algériens à Paris du 17 octobre 1961, Alain Ruscio doute fort qu’il va y avoir «d’autres avancées», soulignant qu’il faut qu’il y ait «une continuité dans la pression».

Rappelons enfin, que le président français a indiqué dans sa déclaration remise jeudi dernier à la veuve de Maurice Audin qu’ «il importe que cette histoire soit connue, qu’elle soit regardée avec courage et lucidité», appelant à l’approfondissement du travail de vérité. «Il en va de l’apaisement et de la sérénité de ceux qu’elle a meurtris, dont elle a bouleversé les destins, tant en Algérie qu’en France», a-t-il conclu.

Alger: Smaïl Daoudi