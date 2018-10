<span style='text-decoration: underline;'>Tribunal criminel d’appel </span>:<br><span style='color:red;'>L’affaire de l’assassinat de la jeune Salsabil enrôlée à la prochaine session</span>

Suite aux doubles appels, interjetés par les deux mis en cause, dans l’affaire de l’assassinat de la jeune enfant, Salasabil et le parquet. On apprend que cette procédure judiciaire a été acceptée, et l’affaire a été enrôlée pour la prochaine session criminelle d’appel, qui débutera le 11 du mois de novembre. Une affaire qui avait secoué de plein fouet la population d’Oran, et même celle d’autres wilayas.

La victime la jeune, Salasbil, âgée de sept années, avait été détournée par ce mis en cause. Elle fut abusée, violée, violentée, puis tuée pour être jetée dans une décharge, au niveau de hai El Yasmine. Le complice de ce dernier, l’aidera à transporter la dépouille à bord de son véhicule. Le jour du procès, qui a duré pendant plus de 10 heures, le mis en cause, qui ne niera pas les faits, tentera néanmoins de les minimiser, en expliquant qu’il avait voulu faire taire l’enfant, qui commençait à crier, après qu’il eut abusé d’elle. Là aussi, il minimisera ce fait, en expliquant qu’il s’agissait d’une agression sexuelle superficielle. Mais le témoignage du légiste démontera toutes les déclarations. En exposant son rapport, le légiste expliquera par des faits techniques et scientifiques, comment l’enfant a été assassinée et pliée en deux, pour être mise un sachet poubelle. Rappelons, que le complice de ce prévenu, niera avoir participé à ce crime. Trop de contradictions dans ces déclarations, où l’on reprouve les traces d’une relations contre nature, entre ces deux mis en cause. La seconde affaire portant elle aussi sur un homicide, est celle où le frère de ce principal accusé comparait, à coté de sa mère, pour homicide volontaire et destruction de preuves pour la mère.

Ce prévenu avait blessé gravement une de ses victimes, et tuera la seconde d’un coup de couteau, porté à la gorge, après qu’il soit tombé à terre. Signalons, que ces deux victimes sont des frères, qui résident au même quartier que ce mis en cause. La dispute a éclaté, après que ces derniers ont insulté le frère de ce mis en cause et sa mère, avait expliqué cet accusé dans cette affaire, lors du premier procès. Deux peines ont été prononcées, lors du procès de l’assassinat de la jeune enfant. Une peine que la rue algérienne demande à ce qu’elle soit exécutée. Cette session criminelle d’appel compte commencer le 11 novembre et durera jusqu’au 26 décembre. 82 affaires sont au rôle, dont plus de la majorité portent sur des affaires d’homicides, tentative d’homicides et attentats à la pudeur sur mineurs de moins de 16 et 18 ans. Comme on comptera également 2 affaires d’apologie au terrorisme, et une affaire d’homicide volontaire et apologie au terrorisme. Concernant les affaires de trafic de stupéfiants, on comptera 16 affaires, ainsi que d’autres portant sur le faux et usage de faux.

F.Abdelkrim