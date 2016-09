<span style='text-decoration: underline;'>12 personnes seront jugés la fin du mois</span> :<br><span style='color:red;'>L’affaire de l’assassinat du P/APC de Bordj El Emir Aek devant le tribunal criminel</span>

On apprend que le procès des douze mis en cause dans l’affaire de l’assassinat du P/APC de la commune de Bordj El Emir Aek, accusés d’homicide volontaire complicité et apologie et appartenance à groupe terroriste, seront jugés par le tribunal criminel d’Oran la fin du mois de septembre, nous dirons des sources judiciaires.

Les faits de cette affaire remontent au mois de décembre 2014. Ce dernier, le P/APC, a été tué par balle puis égorgé au niveau même de sa ferme. Appelés, les éléments de la gendarmerie ne pourront que confirmer ce décès.

L’enquête ouverte par ces mêmes éléments sécuritaires et suite à l’arrestation de plus d’une vingtaine de suspects, les faits commenceront par prendre forme. Le P/APC de la commune de Bordj El Emir Aek de la wilaya de Tissemsilt, a été victime d’un lâche assassinat selon les faits suite à une souricière qui lui a été tendue par le gérant de sa ferme.

Les premiers éléments de l’enquête détermineront qu’il s’agit d’un acte terroriste, citant le dénommé T.B, auteur de ces faits, il a été aidé par le gérant de cette ferme qui a tendu un piège à la victime lui demandant de venir en urgence voir des moutons de son élevage malades. Arrêté, le gérant donnera sa propre version des faits niant les faits.

Le jour du crime on a été surpris par l’agresseur qui était cagoulé après avoir tué la victime. Il m’a ligoté avec mes deux enfants et est parti. Toujours selon l’enquête ouverte, d’autres mis en cause sont cités. S’ils nieront avoir pris part à cette tuerie, ils ne réfuteront pas les faits de connaître T.B. citant que trois sont cités dans cette affaire, ils expliqueront qu’ils connaissent le principal mis en cause T.B. qui est en fuite et qu’il leur a avoué son crime et leur a demandé de rejoindre les groupes armés sévissant toujours dans cette région.

F.Abdelkrim