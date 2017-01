<span style='text-decoration: underline;'>Cour d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>L’affaire des 42 quintaux de kif saisis à Naâma reportée</span>

Le tribunal criminel de la cour d’Oran a reporté, ce jeudi, une des plus grandes affaires de trafic de stupéfiants. Un des mis en cause a refusé l’avocat d’office qui lui a été nommé par cette instance judiciaire.

Votre honneur je ne peux accepter qu’un avocat me défende sans qu’il ait pris connaissance du dossier et sans que je ne me sois entretenu avec lui. Cette affaire (26 mars 2012), les éléments sécuritaires de la localité de Naâma recevront des informations sur un réseau de trafic international de stupéfiants, ces derniers utilisaient une voiture recherchée par Interpol, volée en Espagne. Suite à ces informations des investigations sont ouvertes et c’est suite à ces dernières, que le dit véhicule sera localisé au niveau de la localité de Mekmem, un faubourg de Naâma. Le dit véhicule qui roulait feu éteint en cette nuit du 26 mars sera arrêté à l’entrée sud de Naâma. Le chauffeur tentera de prendra la fuite en abandonnant le véhicule qu’il conduisait, il sera arrêté à quelques encablures et la fouille de ce même véhicule se soldera par la saisie de plus de 42 quintaux de kif traité, et d’autres effets et produits alimentaires importés du Maroc.

Par ailleurs après vérification il sera déterminé qu’il s’agit de ce même véhicule un fourgon de marque IVECO, recherché par Interpol et qui aurait transité par le royaume chérifien pour atterrir en Algérie. Interrogé sur les faits ce premier maillon de cette longue chaine passera aux aveux et donnera la plupart de ses complices, d’autres seront arrêtés grâce au répertoire téléphonique de ce dernier. Signalons que des appels émanant du Maroc avait été enregistrés au niveau des puces des autres mis en cause. Suite aux investigations il a été déterminé qu’il s’agit d’un réseau international.

Abdelkrim F