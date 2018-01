<span style='text-decoration: underline;'>Terroristes de retour dans leurs pays </span>:<br><span style='color:red;'>L’Afrique sous la menace</span>

Dans son expression, le CPS inclut les mesures et les actions énergiques de développement socioéconomique sur l’ensemble du Continent. On voit là l’empreinte de l’Algérie, pour qui, seul un essor socioéconomique est de nature à conforter les populations dans leur conviction anti-terroriste, ce qui réduirait considérablement le recrutement par les organisations criminelles.

L’ une des plus graves menaces qui guettent le Continent noir, est incontestablement le retour dans leur pays des terroristes africains qui ont combattu dans les rangs de Daech. Cette menace est au centre des préoccupations du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA). Organe central de l’organisation panafricaine, le CPS plaide pour une «approche harmonisée» pour gérer au mieux une situation qui s’annonce explosive.

Sur le terrain, la mission de l’harmonisation de la démarche est confiée à une commission du CPS qui n’a pas perdu du temps, puisqu’on parle dans les couloirs du Palais des congrès d’Addis-Abeba, d’une initiative auprès des Etats membres de l’UA à l’effet de mettre en place la fameuse «approche harmonisée», histoire de répondre avec un maximum d’efficacité à la menace des terroristes africains de retour dans leurs pays respectifs.

Cette initiative est déjà en œuvre, affirme-t-on, puisqu’il est question d’«accélérer le processus d’élaboration de la liste africaine des personnes, des groupes et des entités impliqués dans des actes terroristes», tel qu’indiqué dans le Plan d’action de l’UA de 2002 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Le listing donnera une meilleure visibilité aux gouvernements africains et permettra un échange de données à même de mutualiser les efforts des uns et des autres et limiter le cercle d’action des terroristes.

Cela, en sus d’une approche globale de lutte contre la menace transnationale du terrorisme et de l’extrémisme violent. Dans cette expression, le CPS inclut les mesures et les actions énergiques de développement socioéconomique sur l’ensemble du Continent. On voit là l’empreinte de l’Algérie, pour qui, seul un essor socioéconomique est de nature à conforter les populations dans leur conviction anti-terroriste, ce qui réduirait considérablement le recrutement par les organisations criminelles. En terme un peu plus savant, les experts de l’UA parlent d’«éliminer certaines conditions sous-jacentes qui nourrissent le fléau du terrorisme».

La commission du CPS qui semble bien avancée dans l’élaboration de sa stratégie, retient les motivations d’abord locales des terroristes africains de retour des zones de conflits en Syrie et en Irak, mais souligne également les attaches que ces terroristes maintiennent avec des groupes d’autres régions. Cela se traduit par une sorte de toile d’araignée qui s’étant sur de vastes territoires du Continent noir. L’exemple le plus frappant de cette nouvelle réalité africaine, est «les fusions d’+AQMI+ (Al Qaida au Maghreb islamique) avec d’autres groupes locaux et la proclamation par +Daesh+ (Etat islamique) de certaines provinces de Libye ou du Nigeria».

Pour la commission du CPS, «Daesh, qui a des ramifications en Afrique, après avoir été chassé d’Irak et de Syrie, cherche à faire du Continent sa nouvelle base, notamment au Sahel». La même source note que «de nombreux pays africains sont mal préparés pour affronter des milliers de terroristes africains et étrangers de retour au Continent», soulignant qu’ils constituent «une grave menace à la sécurité».

On retiendra des propos que tiennent les experts de la Commission du CPS que «les vastes espaces non occupés en Afrique, en particulier dans les zones frontalières de la région sahélo-saharienne où la présence des autorités et de la sécurité fait défaut, augmente la vulnérabilité du Continent face aux mouvements et déplacements de ces terroristes». Le défi est ainsi clairement identifié et la menace qui le sous-tend, tient dans «cette nouvelle race de terroristes qui menace dangereusement le Continent, est constituée d’individus détenteurs de passeports de pays occidentaux, ce qui leur facilite l’obtention facilement de visas d’entrée à leur arrivée dans la plupart des pays africains». L’une des actions à mener prioritairement, consiste à «diffuser l’identité de ces terroristes qui sont de retour dans leurs pays respectifs afin de pouvoir les suivre et évaluer le risque qu’ils représentent», insistent les experts.

Il reste que l’étendue de la menace fait craindre un avenir immédiat problématique pour de nombreux pays africains qui ne disposent pas de moyens nécessaires pour gérer au mieux une situation, pour le moins compliquée. Une porte ouverte à l’ingérence que l’Afrique doit combattre avec la même énergie que le terrorisme.