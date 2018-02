<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>L’agence de wilaya de l’emploi a placé 6184 demandeurs de postes de travail</span>

Exécutant les instructions et les orientations de leur hiérarchie centrale, les responsables de la Direction de l’agence de wilaya de l’emploi de Mostaganem, ont organisé hier, à la chambre de commerce et d’industrie, une conférence de presse pour étaler le bilan d’activités de l’année écoulée.

Ainsi, le directeur de ladite agence, dira que les services de celle-ci et ceux des autres implantées à travers le territoire national, ont été modernisés à tel point que les relations entre eux et les citoyens demandeurs d’emploi peuvent se faire à distance, c’est-à-dire que la voie numérique (Internet www.anem.dz). Par ce procédé, le demandeur d’emploi s’inscrit. L’intervenant étale ensuite le bilan des activités de l’année écoulée comme suit: 35.665 demandes d’emplois ont été enregistrées. Six mille cent quatre vingt quatre demandeurs ont bénéficié d’un emploi à travers la wilaya de Mostaganem. Parmi ces bénéfices, 5034 sont passés par le mode classique, 1150 ont eu un emploi dans le cadre du dispositif d’aide pour Al Andimdj professionnel. 602 ont eu un job dans le cadre de la formule CTA (Contrat d’Emploi Aidé). 548 ont bénéficié chacun d’un emploi dans le cadre DIAP.

L’industrie, le bâtiment, l’agriculture, relevant des secteurs publics, privés et entreprises étrangères. Cependant, il convient de préciser que le secteur agricole ne représente que 5,74% de l’ensemble des postes pourvus. Aussi, les demandeurs d’emplois ne sont pas tous des chômeurs, il y a des travailleurs qui veulent changer d’emploi. Des contacts avec les opérateurs économiques et des chefs d’entreprises sont entrepris par les responsables de l’agence de wilaya de l’emploi, dans le but de les inciter à passer par eux pour d’éventuels recrutements des travailleurs, conformément à la loi. Indiquons, que des annexes de ladite agence sont fonctionnelles à Ain Tédelès et Sidi Ali. Et pour ne pas oublier, le directeur de l’agence de wilaya de l’emploi, a indiqué que sept mille six cent trente six offres d’emplois ont été offertes par les entreprises publiques, privées et étrangères durant l’année, et que seuls 6184 postes ont été pourvus. Les autres n’ont pas pu l’être à cause de main d’œuvre qualifiante. Par ailleurs, le directeur de l’ANSEJ, répondant à des questions de journalistes, dira que durant l’année écoulée, son agence a permis à des jeunes de créer cinq cent soixante cinq micros entreprises suscitant plus de mille emplois. Et pour l’année courante, les responsables de l’ANSEJ envisagent de mettre à concrétisation 600 projets au profit des jeunes et de susciter par conséquent, au moins 1800 emplois.

Charef.N