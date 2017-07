<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Lagraâ (JSS) et Belhocini (U 21) signent</span>

Avant-hier, ce sont deux autres nouvelles recrues qui s’ajoutent aux cinq autres ont officialisé leur rattachement au club phare de la Mekerra. Il s’agit du milieu défensif de la JS Saoura Lagraâ Mohamed (31 ans), qui s’engagea pour une durée de deux saisons au sein de l’USMBA. Un atout de plus pour la troupe de l’entraîneur de Chérif El Ouazzani. Puis, c’était au tour du jeune du cru qui vient de signer son premier contrat professionnel au sein d’El Khadra, puisque c’est l’enfant de SBA, Belhocini Abdennour Ihab, qui signa un contrat de trois ans chez l’équipe première. On rappelle, que Belhocini (20 ans, milieu offensif), a signé l’an passé un contrat de trois ans chez les pros de l’USMBA avec le défunt président Bensnada Djilali. A présent, et suite à ces deux nouveaux contrats de Lagraâ et Belhocini, on cite donc huit recrues à nos jours avec les Kherbache Mohamed Ismail (27 ans ex-CA Batna) milieu offensif, le défenseur central de l’USMM Hadjout Sinigra Abou Bakr Walid (26 ans), le latéral gauche Lamara Nabil (24 ans, ex-O Médéa), le milieu offensif Ferhat Malek (24 ans, ex-MOB), l’attaquant Belahouel Smail (ex-ESM), le milieu Zouari Abdelkrim (28 ans ex-MC Saida) et l’ailier droit et international, Zeroual Meziane (23 ans, ex-O Médéa).

B.Didéne