<span style='text-decoration: underline;'>Abdelkader Bouazghi de Tissemsilt          </span>:<br><span style='color:red;'>«L’agriculture est au cœur de la stratégie du gouvernement»</span>

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi a débuté, lundi dernier, sa visite de travail et d’inspection dans l’Ouarsenis, en compagnie du wali de Tissemsilt, M. Abdelkader Benmessaoud, du P/APW, des autorités locales, civiles et militaires, des députés et sénateurs, ainsi que le directeur général des forêts, en se rendant au parc national d’El Meddad, (Theniet El Had).

En plus de sa valeur botanique et régulatrice des conditions climatiques, cette forêt présente une grande valeur esthétique, qui permet la pratique des activités récréatives, de découvertes et de promenades. Le Parc national des cèdres, d’une superficie de 3 425ha, est situé à 1,8km au sud-ouest de la ville de Theniet El Had. C’est la transition de la plaine du Chelif, vers le plateau du Sersou. Le parc occupe la dorsale de djebel El Meddad sur 3 versants principaux : le versant nord 819ha, le versant sud 624ha et le versant ouest 120ha. L’altitude moyenne dans les limites du site est de 1 340 m. Le point le plus élevé est de 1 787m, alors que le moins élevé 900m. Le versant nord est couvert d’une végétation plus dense que celui du sud. On y trouve des clairières pittoresques et d’intéressantes formations rocheuses, qui peuvent être l’objet d’un tourisme cognitif. Ce Parc national est l’un des milieux écologiques typiques pour le cèdre, lequel, ici, est conservé en qualité relativement grande, et représente une importante richesse naturelle.

Sa diminution à l’échelle mondiale, a fait qu’il soit aujourd’hui, l’objet de soucis spécifiques, quant à sa conservation, comme essence rare. Donc, il est doté d’une forte potentialité naturelle, susceptible d’être utilisée, pour son développement intégré. Il est assez boisé, offrant un paysage reposant et magnifique.

Ensuite, il s’est rendu à Sidi Slimane, où le ministre a inspecté les travaux de fonçage d’un puits, d’exploration de 400m avec un débit de 40L/S contre 03L/S d’eaux riches, en composants minéraux, à une température constante de 42 degrés Celsius, connues pour leurs vertus thérapeutiques, notamment en ce qui concerne, le traitement des maladies articulaires, de la peau et les inflammations intestinales, dont les travaux ont été achevés. Dans la commune de Boucaïd, le ministre a visité le site touristique «Soltane et Soltana», dans la forêt d’Ain Antar, et a pris connaissance, à travers deux exposés, d’études de réalisation de pistes touristiques, au sein de cet espace naturel et d’aménagement du site d’investissement touristique, à proximité du camp de jeunes, implantés dans cette forêt.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a insisté que les structures touristiques au niveau du parc national de cèdres de Théniet El Had, ou au parc régional d’El Meddad ou à Sidi Slimane, qui doivent être intégrés avec le milieu forestier et montagneux.

Le ministre a déclaré, que le développement agricole dans les zones montagneuses, représente 15 à 18% de la production nationale, du taux global de la richesse rapportée par l’agriculture annuellement. De ce fait, et pour donner plus d’importance à ces zones montagneuses, tout en les valorisant, le ministre a annoncé, hier depuis Tissemsilt, que les programmes de développement de ces zones est toujours en cours de réalisation. Son objectif est de protéger ces zones montagneuses contre les facteurs naturels, dont l’érosion et les glissements de terrain, en précisant, toutefois, que plusieurs projets sont en cours de lancement à cet effet. À ce titre, il a affirmé que «de grands efforts seront déployés, dans le cadre du quinquennat 2015-2019, pour développer l’agriculture de montagne et lui donner une nouvelle place», Cette journée coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de la montagne, organisée au Parc national des cèdres de Theniet El- Had. Il a également souligné, que ces zones régissent 1.700.000 hectares de terres agricoles, avec une occupation de 7 millions d’habitants, ce qui est loin d’être négligeable, donc pris sérieusement en compte, par le département de l’Agriculture.

En effet, le ministre nous apprend, que pas moins de 12.000km de pistes agricoles et forestières, ont été réalisées à travers le pays, depuis le premier quinquennat, à savoir 2000-2004, et ce, jusqu’en 2014. M. Bouazghi a précisé, que les zones montagneuses du pays disposent de plus de 300.000 petites exploitations agricoles, constituant plus de 20% de superficie agricole et 70% des espaces boisés.

«Ces zones, a-t-il dit, revêtent une grande importance, dans l’économie nationale, pouvant accueillir plusieurs filières agricoles, à l’instar de l’élevage et de l’arboriculture fruitière. » Sachant qu’elle a ses spécificités, et qu’elle pourrait à elle seule, satisfaire la majeure partie des besoins du secteur agricole national. Oléiculture, apiculture, sylviculture… la liste des activités économiquement viables, de l’agriculture de montagne est encore longue, et se doit impérativement d’être encadrée, en tenant compte de sa spécificité. Surtout que l’agriculture reste, l’une des principales activités économiques sur lesquelles, mise l’État algérien, pour pallier les hydrocarbures et créer de la richesse, mais aussi assurer l’autosuffisance alimentaire.

À cet effet, et selon le ministre, le département de l’Agriculture accorde une grande importance aux cultures de montagne, surtout les oliviers, figuiers, amandiers et cerisiers, soulignant l’importance des fruits, sur le marché national et sur la création d’emploi. «Des démarches sont en cours au niveau du ministère, pour relancer des produits agricoles de montagne, à l’instar du pommier de qualité «Golden», dont le fruit est très apprécié sur le marché local, et le raisin de montagne qui a réalisé un franc succès à Mascara, où il est cultivé en grandes quantités», a-t-il fait savoir, en mettant l’accent sur le fait, qu’il sera également nécessaire, d’intégrer des espèces végétales en zones montagneuses, à l’instar de l’olive «La Sigoise». L’espace montagneux s’étend sur 9 millions d’hectares, soit 4% de la superficie du pays. Ces zones montagneuses occupent une place de choix, dans le tissu économique et social algérien. Elles se distinguent, notamment, par leurs apports prépondérants en matière de conservation des ressources génétiques, et de maintien de l’équilibre hydrique global du pays. Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi a exhorté, lundi à Tissemsilt, les responsables locaux à relever le défi, d’amélioration de la production agricole.

Dans une allocution, à l’occasion des festivités officielles, célébrant la journée mondiale de la montagne, M. Bouazghi a souligné, que les potentialités humaines, les moyens matériels et les atouts naturels, dont dispose la wilaya de Tissemsilt, peuvent lui valoir une meilleure place, que celle occupée actuellement dans le domaine agricole, de la pêche et des forêts.

Par ailleurs, le ministre a affirmé que la wilaya de Tissemsilt, qui était à vocation agricole, a perdu son blason de poly culturale, et ce, depuis plus deux décennies. Le ministère de l’Agriculture plaide, pour l’investissement dans les forêts, pour lutter contre les incendies, menaçant ce patrimoine national. Investir dans ces espaces, en créant des forêts récréatives, pourrait permettre aux autorités de rentabiliser ces lieux, au double plan économique et de divertissement. Les agriculteurs, dont la production agricole a été ravagée par les incendies, ont été indemnisés à Tissemsilt, dont 20 victimes, le ministre de l’Agriculture a assuré, que «Tout agriculteur, dont la production agricole, arbres fruitiers, oliviers, cheptel et ruchers a été décimée par le feu, sera indemnisé», a t-il indiqué, ajoutant qu’«un vaste travail de recensement, de diagnostic et d’évaluation des dégâts, causés par les feux, a été déjà lancé» par les différentes instances concernées par ce dossier, précisant que sur la base des résultats d’investigations, les victimes ouvrant droit à l’indemnisation seront dédommagées. Il faut orienter les efforts de l’État vers des créneaux, où l’Algérie possède des potentialités importantes, comme l’agriculture. C’est l’une des voies, capables d’insuffler une dynamique concrète, à l’effort de développement. «L’agriculture et au cœur de la stratégie du gouvernement, et occupe une place prédominante», a souligné le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, hier, lors d’un point de presse organisé, en marge de sa visite de travail et d’inspection à la wilaya de Tissemsilt, rappelant toutefois, les principaux points, sur lesquels se concentre ce plan d’action, à savoir, l’élargissement des superficies agricoles et des superficies irriguées, pour atteindre 2 millions d’hectares d’ici 2019, la diversification de la production nationale, atteindre l’autosuffisance alimentaire, et faire de l’industrie agroalimentaire, une priorité de l’économie nationale.

Selon Abdelkader Bouazghi, il est question de réindustrialiser le pays, sur la base d’une nouvelle politique, engagée depuis quelques années, en tant qu’enjeu majeur, pour la transformation structurelle de l’économie algérienne, la densification du tissu économique, et l’accroissement de la richesse, ainsi que de l’offre d’emploi. Il n’omettra pas d’indiquer, que l’Etat mise sur ce secteur de l’agriculture, en tant qu’alternative plus fiable que «l’or noir». Et cela, pour assurer l’autosuffisance alimentaire, mais aussi pour passer à l’exportation. Ainsi, le ministre, qui est sur tous les fronts, a bien affiché la volonté de son secteur, à faire de l’agriculture, une «source d’exportation», suite au programme tracé par le Président de la République depuis 2009.

