Lahouari Bahlaz clôture la participation algérienne avec une médaille d’or

L’athlète Lahouari Bahlaz a clôturé la participation algérienne aux Mondiaux d’athlétisme handisport, avec une dernière médaille d’or, remportée dimanche en soirée à Londres, pour le compte de la 9è et dernière journée de la compétition.

Bahlaz a remporté le titre mondial, son deuxième après celui du club (F32), après un jet à 11,08m, réussi à son 5è essai et qui constitue un nouveau record du monde de la spécialité. Lahouari Bahlaz qui a battu le record du monde de 69cm, s’est dit «très heureux de gagner» d’autant plus qu’il ne s’attendait pas à battre le record mondial, même s’il était confiant en ses capacités de le faire, et espère «lancer plus loin» pour les prochaines compétitions. Il s’est également dit fier d’offrir à l’Algérie et à tous les Algériens cette médaille d’or au dernier jour des Mondiaux de Londres. Le podium a été complété par Mohamed Al Mashaykhi (Oman) avec 10,49m et le Grec Dimitrios Zisidis (9,57m). Par contre, Karim Betina n’a pu faire mieux qu’une 5è place avec un jet à 7,92m. Son compatriote Hamdi Sofiane a réussi, lui aussi, à se distinguer en s’adjugeant une médaille d’argent en finale de l’épreuve du 400m (T37), après le bronze du 200m. L’enfant d’El Harrach a pris la seconde position au 400m en 53.68, derrière le Sud Africain Charl du Toit en 51.00 (nouveau record d’Afrique) et devant le Polonais Michal Kotkowski (53.95). Au tableau final des médailles, l’Algérie, avec 19 athlètes engagés, termine sa participation à la 7è position avec un total de 19 breloques (9 or, 4 argent et 6 bronze). Les Mondiaux-2017 de Londres ont été dominés par la Chine avec 65 médailles (30 or, 17 argent et 18 bronze), devant les USA (20 or, 19 agent et 20 bronze) et la Grande-Bretagne (18 or, 8 argent et 13 bronze).