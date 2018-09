<span style='text-decoration: underline;'>Le sport national en deuil</span>:<br><span style='color:red;'>Lahouari Beddiar, le lion du Murdjadjo s’en va</span>

Il s’est retiré comme un bon chevalier masqué qui rase les murs en silence, par la volonté impénétrable de Dieu qui nous crée tous, Hadj Lahouari Beddiar s’est éteint ce lundi 24 septembre dans le crépuscule oranais avec son sourire en coin qui accompagne la mort des courageux seuls.

L’ emblématique libéro du Mouloudia d’Oran luttait contre les mains patriciennes qui, pour reprendre Albert Camus, « écrasent mais délivrent ». Il avait longuement lutté contre une anémie sévère. Hospitalisé pratiquement tout le long de ce mois de septembre, Hadj Beddiar s’est rendu compte de l’estime et des attentions de la part de tout ce qu’Oran compte comme responsables, anciens footballeurs et internationaux, de supporters et d’amis. Tous lui ont rendu visite, avec en prime, M. Mouloud Chérifi le wali d’Oran, le Président de l’APW, le Pr Boubekeur Mohamed, le Maire de la capitale de l’Ouest, qui pratiquement veillait sur lui de près ou à distance. M. Noureddine Boukhatem qui assume parfaitement ses prérogatives auprès des grandes figures sportives et culturelles de sa cité méditerranéenne reste continuellement proches de ses familles.

0péré dimanche dernier 22 septembre au pavillon 10 du CHU d’Oran, Hadj Beddiar devait célébrer son 82 eme anniversaire le 29 de ce mois, une date au cours de laquelle ses amis et son entourage exhument les souvenirs savoureux d’un footballeur immensément estimé dans la capitale de l’ouest comme dans tout l’univers algérien de la balle ronde. L’ancien international leur posera un lapin, lorsqu’en ce lundi 24 courant, il s’est retiré sur la pointe des pieds pour ne plus souffrir.

C’est alors que les souvenirs et les anecdotes essaimées par le parcours sportif Beddiar ont refleuri. Par exemple, comment en 1955, Lahouari Beddiar s’est faufilé dans une équipe de football. A l’époque, sevré de ballon et magnétisé par le jeu à onze, il accompagnait le monumental Boudjellal Tchengo, un des talents les plus spectaculaires que le football national ait formaté. Cette vedette de l’USMO, club historique du pays, puis du MCO avait bien compris le rêve du jeune Lahouari. Détectant en lui d’excellentes dispositions de jeu, en réponse également à ses valeurs humaines, il le parraina totalement pour l’intégrer dans la catégorie des U20 de 1955. Les premiers essais s’avéreront des coups de maître, d’autant que Lahouari bénéficiait d’emblée des conseils et des soutiens d’autres prestigieux footballeurs de la génération de Boudjellal, Tenni Hassani, Fennoun, Hadj Ali pour ne citer que ces visages de stars. Beddiar occupera le centre de la défense mouloudéenne dès 1956 et jusqu’à l’arrêt des compétitions en 1958, puis rempilera tout naturellement avec le MCO en 1963, aux côtés de… l’incomparable Boudjellal qui a officiellement joué au football jusqu’à l’âge de 44 ans !

Fort de sa première expérience convaincante, Beddiar s’est finalement fait remarquer sur tous les terrains de la division « Une ». Quel bel athlète, il incarnait ! Du haut de ses 1 m 90, vif et zoomant les terrains comme une tourelle qui filme un champs de bataille, Beddiar décourageait ses adversaires par ses jaillissements, ses interceptions fermes et techniques et par sa science de l’anticipation. Si son palmarès étriqué ne cadre pas avec sa remarquable carrière Hadj Beddiar est considéré comme l’une des plus efficaces et imperméables tours de contrôle que le football algérien ait admiré. Cependant, le regretté Lahouari n’aura jamais joué au grand artiste, ni au génie. Il s’est amusé sur les terrains, s’est battu pour qu’en définitive remporter le titre de champion en 1971, avec son complice Fréha la tête d’or, et sous la houlette de Carlos Gomes qui avait défié tous les chapiteaux avec sa fameuse phrase, « donnez moi Fréha et je remporterai le championnat national ».

Et c’est vrai que le portugais avait mené Beddiar et Bekka au sacre suprême. Le seul, l’unique pour Lahouari qui s’est déployé intensément pour contenter, détendre et semer la joie au sein d’Oran. Pour ensoleiller également les moments des supporters les jours de match.

Hadj Lahouari Beddiar n’a jamais joué au génie. Mais, dans les prés, il respirait la ruse, la malice. Comme dans ce match Algérie-Guinée au cours duquel l’avant centre adverse l’empoisonnait et le dominait par ses dribles et ses crochets. Que fait Beddiar pour s’en débarrasser ? Il le traite de « nègre ». Réaction logique de l’africain, un coup de point à la face. L’arbitre expulse le talentueux guinéen et la sélection nationale l’emporte par 1 but à 0. Sacré Beddiar, tu resteras toujours le lion du Murdjadjo. Repose en paix et que Dieu t’accueille en son vaste paradis.

Fayçal Haffaf