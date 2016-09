L’Aid el Adha 2016 fait partie du passé

Comme chaque année, il a été célébré dans la ferveur et les vicissitudes vécues au quotidien par des milliers de familles modestes ou démunies, attachées à cette pratique religieuse emblématique. Au prix d’une difficile épargne, imposant un réel sacrifice des pères de famille, souvent même dans le besoin, n’ont pas dérogé à la règle. Comme chaque année, la fête du mouton et ses deux journées fériées, ont été marquées par les scènes rituelles de l’égorgement et du dépeçage des bêtes sur les trottoirs et les chaussées. Certains coins de quartiers, surtout dans les grandes cités d’habitat périphériques, ressemblent fort à des abattoirs à ciel ouvert. Deux ou trois jours avant le sacrifice du mouton, Oran, comme peut-être ailleurs à travers le pays, avait pris les allures d’un grand marché de vente au détail de couteaux, haches et autres instruments de boucherie, devant en principe, être soumis à un contrôle et à une réglementation sévère, compte tenu de la conjoncture que l’on connaît… Car, il ne s’agit pas là de simples couteaux inscrits au registre des ustensiles de cuisine, mais d’armes blanches bien aiguisées, mises en vente libre dans l’indifférence absolue par des commerçants informels qui chaque année investissent ce créneau. Aux vendeurs de matériel de boucherie, s’ajoutaient les marchands de charbon et d’accessoires de grillades, occupant les coins de rues et les trottoirs. Un peu partout, l’odeur de paille et de mouton régnait sous le ciel de la ville. Des magasins, des garages et des hangars, étaient érigés en points de vente improvisés par des marchands qui chaque année ne ratent pas l’occasion de spéculer et de tirer profit de cette «fête du sacrifice», sur le dos des modestes familles. Une pratique qui ne cesse, au fil des ans, de se propager au vu et au su des pouvoirs publics, désarmés. Dès les premières heures de la matinée de l’Aid, les “endroits stratégiques” dans les cités, étaient occupés par les “égorgeurs auto proclamés» qui affichaient cette année le prix de leur prestation à 2 000 DA par mouton égorgé et dépecé. Sans compter la prime demandée pour le nettoyage de la “douara” et l’enlèvement de la “Btana”, qui sera par ailleurs revendue à des tanneries à 100 DA l’unité. Au quartier HLM/Usto, le moindre arbuste permettant de pendre la bête sacrifiée, était occupé par un groupe de fidèles, faisant la chaîne avec leur mouton, devant un “égorgeur”, souvent débordé et qui refusait les retardataires. Ici et là, à travers les quartiers et cités populaires, des moutons étaient égorgés sur les trottoirs. Les bêtes dépecées, sont suspendues à une branche d’arbre, à un poteau, à une grille de fenêtre…. Et ici et là, le sang des animaux coulait à flots, créant un décor de film d’horreur qui n’avait rien d’effrayant pour les adultes et les enfants, qui contemplaient les opérations…Et rares sont ceux qui savent, que le sacrifice reste licite durant toute la journée de l’Aid, jusqu’au coucher du soleil et même le lendemain. Mais, l’empressement des uns, n’avait d’égal que l’euphorie collective, provoquée par l’ambiance et le décor urbain, marquant l’événement religieux. Un événement, qui selon des statistiques reconnues, entraîne une bonne saignée du cheptel national d’ovins, estimé à un peu moins de 40 millions de têtes. Une saignée, qui chaque année accentue les déficits et favorise les importations de viande, au seul profit d’une caste d’opérateurs, soutenus par quelques décideurs, incapables d’initier un quelconque changement. La «fête du mouton», certes porteuse de joie et de ferveur pour les familles, charrie chaque année son lot de désordre, d’insalubrité et de dérives urbaines qui perdurent depuis déjà cinquante ans. Pourquoi les gestionnaires de grandes villes, n’ont jamais réfléchi à l’aménagement et à l’organisation d’espaces et de structures spécialisées, adaptées non seulement à la commercialisation, mais en même temps au sacrifice du Mouton dans des conditions d’hygiène et d’environnement, dignes d’une ville moderne ?

Par S.Benali