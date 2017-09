<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>L’Aïd El Adha célébré dans la piété</span>

Les Tissemsiltis ont célébré ces vendredi et samedi à l’instar du monde musulman, la fête de l’Aïd El-Adha 2017, en procédant au rituel sacrifice du mouton dans une ambiance de piété, de joie et de communion.

Une fête marquée également par l’échange de vœux et les visites familiales, selon les préceptes de l’Islam dans des conditions climatiques favorables. Pour permettre aux citoyens de célébrer dans la quiétude et meilleures conditions possibles, des mesures ont été prises par les autorités compétentes pour assurer la continuité du service public durant les deux jours de l’Aïd, à savoir la disponibilité de certaines commodités liées à la consommation, ainsi que la sécurité et au bien-être du citoyen dont le transport, l’ouverture des magasins, les permanences assurées par les pharmacies, présence policière au niveau d’endroits stratégiques et quartiers de Tissemsilt etc.

Aussi, des orientations et des conseils ont été recommandés par les responsables aux citoyens, lesquels doivent se conformer à certaines règles sanitaires liées à la santé et à l’hygiène, dans le souci d’éviter des désagréments pouvant provenir du mouton ‘’kyste hydatique’’ et affecter la santé de tous. En matière d’hygiène, il a été également recommandé à ces derniers de bien nettoyer les endroits qui ont servi d’abattoirs. Notons, que tôt dans la matinée du premier jour de l’Aïd, les fidèles se sont rendus aux mosquées pour la prière de l’Aïd El-Adha, laquelle s’est déroulée dans de bonnes conditions. Celle-ci terminée, les fidèles ont échangé, comme le veut la tradition, les vœux avant de rejoindre leurs domiciles respectifs pour accomplir le sacrifice du mouton. Des lieux ont été improvisés pour le rite des ovins où l’on a pu apercevoir des jeunes se relayer et s’entraider pour nettoyer les moutons qui venaient d’être sacrifiés.

Les personnes qui ne pouvaient pas s’offrir le luxe de procéder au rituel de l’Aïd, se sont rendues pour leur part aux cimetières de la ville pour se recueillir auprès de leurs parents et proches dans une stricte intimité, quelques-uns étaient accompagnés de leurs familles. Pour le musulman, cette fête grandiose de l’Islam doit se perpétuer, comme recommandée par notre Prophète Mohamed (QSSSL). Durant les grandes fêtes et évènements, il arrive que des citoyens déplorent quelques désagréments constatés ici et là, mais sans grande importance et qui n’ont pas beaucoup influé sur leur fête, mais qui ont été au cœur des critiques. Cette fête a été célébrée à Tissemsilt à Ouled Bessem, Ammari, Maâcem, Sidi Abed, Khémisti, Laâyoune, Lardjem, Sidi Lantri, Melaâb, Tamallahet à Bordj Bounaâma, Béni Chaib, Béni Lahcene, Sidi Slimane, Lazharia, Boucaid, Larbaâ, Theniet El Had, Sidi Boutouchent, Bordj Emir Abdelkader et à Youssoufia sous un ciel ensoleillé et dans une ambiance de pardon. Les enfants aux visages angéliques et joviaux, paradaient avec leurs habits flambant neufs en ce jour béni et les familles ont entamé, dès la fin de la prière de l’Aïd, le sacrifice du rituel de l’Aïd el Adha. Contrairement à l’Aïd El Fitr, celles-ci n’ont pas fait le déplacement pour visiter leurs proches portant dans leurs mains des boîtes contenant des gâteaux. La tradition veut que les familles rendent visite à leurs proches à partir du second jour de l’Aïd. En début d’après-midi, les membres de la famille se retrouvent autour d’une table bien garnie de plats et de recettes de grillades préparés pour la circonstance. Ce n’est pas le cas de tous les parents, Hamid.B, la quarantaine père d’une fille et d’un garçon qui dira à ce sujet: «Nous ne devons pas nous laisser entraîner par les caprices de nos enfants», a-t-il estimé et de renchérir: «Il faut réfléchir au moyen d’assumer les dépenses liées aux besoins alimentaires, aux factures d’électricité, de téléphone et d’eau et au loyer qui épuisent notre bourse et nous posent beaucoup de tracas». Par ailleurs, les communications téléphoniques et l’envoi des SMS se multiplient durant ce jour de fête. Chacun se fait un devoir de présenter ses vœux aux parents, à la famille et aux amis d’autres villes du pays ou d’autres pays étrangers.

Mohamed Achraf