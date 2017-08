Les odeurs tout à fait typiques de l’aïd El Adha, prennent petit à petit possession des villes et villages du pays. Même si, par moment, elles peuvent paraître désagréables au goût de certains, elles n’en restent pas moins très largement supportables, lorsque vous posez la question du degré de nuisance à la majorité des Algériens.

On va dire, que l’Aïd El Adha concentre tous les ingrédients d’une bonne et vieille fête authentiquement populaire, que rien ne peut détrôner. Ce genre de fête s’annonce de loin. On s’y prépare au sortir du Ramadhan, sachant que l’on va sacrifier les quelques mois d’économies sur les salaires. On ne trouvera pas un Algérien adulte qui ne se plaindrait pas de l’inflation systématique que connaît le prix du mouton d’année en année. Mais on ne trouvera pas non plus un seul qui regretterait d’avoir sacrifié ces quelques dizaines de milliers de dinars pour faire plaisir à ses enfants, mais aussi à lui-même, soit dit en passant.

Et bien oui, l’Aid El Adha, c’est la fête des enfants, celle des grands enfants et des nostalgiques, d’une époque faite d’insouciance où l’on ne regardait pas à la dépense, pour la simple raison, que ce sont d’autres qui la faisaient. Dans les espaces réservés par les autorités locales à la vente des moutons, le spectacle de ces messieurs, tous excités, à fouiner entre les bêtes à la recherche de la «perle rare», celle qui fera pâlir d’envie le voisin, grâce à son rapport qualité/prix est édifiant. On voit des yeux pétillants et tous acquis au souvenir lointain. Et puis, il faut aussi dire, que les odeurs citées plus haut, mettent dans l’ambiance et rendent la dépense beaucoup plus facile.

En définitif, s’il y a une évidence à reconnaître, c’est que cette fête n’a pas que sa dimension religieuse. Outre le fait de recréer des liens sociaux, elle nous rappelle nos origines paysannes. On se découvre cette âme de l’Algérie profonde qu’on aime tant, mais que la vie citadine nous a obligé à refouler au fins fonds de nous-mêmes. Pour s’en convaincre, il suffit de demander à nos émigrés ce qui leur manque, lorsqu’arrive l’Aid El Adha. Ils répondront sans hésiter: «les odeurs, les moutons en ville,… enfin le parfum du bled».

Par Smaïl Daoudi