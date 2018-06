En cette fin de printemps et du mois sacré du Ramadhan, annonçant un été caniculaire et peut-être même festif, nos pensées vont vers les jeunes chômeurs que ne seront pas de la fête. Ils doivent se contenter des messages de soutien que leur envoient les Algériens sur les réseaux sociaux. De fait, à défaut d’avoir du travail, nos chômeurs peuvent toujours aller voir du côté du cyber climatisé du coin. Ceux qui postent les messages sur facebook ont généralement un travail. Pour avoir bonne conscience, ils font comme ils peuvent pour faire de l’écho aux malheurs des autres pour que le peuple en parle.

Mais de quoi parlent les Algériens présentement ? Même pas de football, puisque le Mondial a échappé aux Verts et le Maroc a raté l’organisation de cette grande fête en 2026. Il reste l’été comme sujet de discussion en attendant l’incontournable thème de la flambée des prix des moutons. Le Hadj sera également à l’ordre du jour. Comme chaque année, les Algériens iront en masse accomplir le cinquième pilier de l’Islam aux Lieux Saints et ceux qui restent dans le pays, évoqueront ce genre de voyage avec un profond respect. C’est dire que les préoccupations immédiates de l’Algérie sont d’ordre spirituel et de détente.

La question qui se pose, est de savoir si les chômeurs et leurs soutiens sur Facebook, savaient tout cela. On va dire: oui et non. Ils savaient sans doute que les Algériens ne s’intéresseraient pas particulièrement au sort des sans-emplois. Mais, ils ont du se dire qu’en ces temps de pré-campagne, il y avait une chance de se faire entendre par le pouvoir et l’opposition.

Posons-nous donc une simple question: A qui est adressé le message des chômeurs et leur soutien ? Certainement pas à ceux qui se préparent pour accomplir leur Hadj, ni aux Smicards qui comptent déjà leurs sous pour voir comment faire pour raccommoder le trou qu’a fait le Ramadhan dans leur budget. Ni à ceux qui préparent activement leurs vacances en prenant le soin de chevaucher de bien en profiter.

Tout compte fait, il faut de tout pour faire un monde. Et les technologies aidant, l’être humain s’offre deux mondes: le réel et le cyber. Si dans le premier, l’argent fait la loi, dans le second, c’est le rêve qui tient lieu de référence. Alors nos chômeurs dans leurs cybers-café n’auront pas le temps de prêter attention au message de soutien qu’ils reçoivent…

Par Smaïl Daoudi