“Laisser-faire, laisser-aller”

Des dizaines de mansardes sauvages hideuses, érigées à l’aide de parpaings et de tôles ondulées, ont fait leur apparition dès le début de l’été, à la sortie ouest de l’ancien bidonville dit “Coca” devenu aujourd’hui une bourgade reconnue et acceptée. Sur les deux côtés de cette route d’accès à la corniche supérieure menant à Mers El Kébir, les baraquements illicites prolifèrent, au vu et au su de tous, y compris des responsables et des élus qui ne manquent pas, eux non plus, d’emprunter cette route censée devenir un axe important pour la promotion du tourisme balnéaire à Oran. Mais tout cela… en théorie. Car la réalité du terrain ne cesse de contredire les rêves et les beaux discours sur l’avenir urbain et économique de la région. Erigé sur le domaine forestier, le nouveau bidonville en extension n’a pas épargné des arbres plantés le long de l’axe routier et qui ont été tout simplement arrachés pour permettre la construction d’habitations précaires et l’extension du bidonville au lieu dit “Coca’. Une zone, connue depuis longtemps pour son phénomène de “bidonvilisation” qui semble devenir irréductible. Tant il est vrai que depuis cinquante ans, aucune action, aucune initiative des pouvoirs publics n’a encore permis de juguler la construction de ces mansardes convoitées par des candidats au logement neuf. Ici, selon des proches résidents du site, les lots de terrain de quarante mètres carrés se vendent et s’achètent entre 10 et 20 millions de centimes. Parpaings, ciment, poutres, et tôles ondulées sont proposés sur place par une main-d’oeuvre disponible et “expérimentée” qui érige et livre la mansarde en moins de 24 h. Ce déplorable constat, mille et une fois dénoncé à travers les médias, ne semble étonner ni inquiéter personne malgré l’ampleur de l’agression urbaine et de la dégradation de l’environnement. Et au fil des jours, les ordures ménagères abandonnées par les occupants des constructions illicites s’amoncellent ici et là, les détritus et gravas jonchent les lieux, livrant au regard un triste décor de misère et de clochardisation. Oran, la métropole de l’Ouest, ne cesse donc pas d’être soumise aux demandes et aux pressions générées à la fois par les besoins sociaux et par l’attractivité naturelle de la grande Cité pourvoyeuse de logements, d’emplois, et “d’activités” en tous genres. La faille consommée de la politique agricole et la déstructuration de la société ne pouvaient qu’accentuer les flux migratoires vers le grand centre urbain offrant d’autres rêves et d’autres horizons. Dans les années 70, la première ceinture de misère constituée autour d’Oran avec les différents bidonvilles devenus douars, Sidi El Bachir, Boudjemaa, Cheklaoua, et bien d’autres, a été en apparence plus ou moins résorbée au prix d’un “laisser-faire, laisser-aller” aux conséquences urbaines désastreuses. La “ruralisation” avait gagné les portes de la cité, occupant, peu à peu, tous les espaces, des premières cités d’habitat nouveau, jusqu’au centre-ville. Le nouveau bidonville en extension à “Coca”, à la sortie ouest de la ville, risque fort de devenir, dans dix ou quinze ans, un site bien installé, regroupant des dizaines d’habitants réclamant à leur tour le droit à “un logement et à des conditions de vie décentes”… Comme le font aujourd’hui les habitants du douar Negria, un ancien petit bidonville dans la commune de Sidi Benyebka, oublié semble-t-il par les récentes opérations de démolition et de relogement… Les uns et les autres savent bien, pourtant, qu’une baraque de bidonville ne peut leur offrir, à eux et à leurs enfants, que des privations et des frustrations… Ceux qui ont un brin de dignité n’accepteraient jamais de quitter leur ferme ou leur douar natal, pour aller vivre le calvaire dans un bidonville, sans eau, sans gaz, sans électricité, sans réseau d’assainissement, sans rien qui puisse justifier le déplacement. Seule la convoitise d’un logement social explique, aujourd’hui, cette ruée vers les baraquements illicites.

Par S.Benali