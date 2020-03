<span style='text-decoration: underline;'>Jugeant absurde l’amalgame créé autour du hirak et du coronavirus, Djerad annonce</span>:<br><span style='color:red;'>«L’Algérie a importé plusieurs millions de dollars de matériels pour faire face au Covid-19»</span>

Invité hier de la radio chaîne 3, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a révélé que l’Algérie a importé, en une semaine, plusieurs millions de dollars de matériels pour faire face au coronavirus.

«Nous avons été, comme le monde entier surpris par cette pandémie, et nous essayons avec les compétences et les ressources humaines que nous avons et le matériel dont nous disposons d’y faire face. En une semaine, nous avons importé plusieurs millions de dollars de matériels, de caméras thermiques, de kits, de gans pour pallier aux insuffisances que nous avions au début», «En l’absence de médicaments ou de vaccins, le seul moyen d’éviter la propagation de ce virus à travers le territoire national est de cloisonner les zones sensibles, et de conseiller les citoyens de ne pas sortir pour essayer de limiter, un tant soit peu, l’évolution de ce virus», a encore déclaré le premier responsable de l’exécutif. Le Premier ministre a aussi souligné qu’il s’agit beaucoup plus d’«être mesuré et de prendre ses responsabilité d’homme d’Etat face à une crise mondiale qui risque de se répercuter sur notre pays».

A une question sur une éventuelle fermeture des mosquées, Abdelaziz Djerad, a annoncé la tenue, dimanche, d’une réunion avec des savants musulmans pour «examiner les fondamentaux de la chariaa» et étudier «toutes les possibilités» pouvant limiter la propagation du coronavirus. «Je laisse donc aux experts et aux spécialistes de cette question le soin de prendre les mesures nécessaires allant dans l’intérêt de nos concitoyens», a-t-il ajouté. Au titre de mesures préventives également, le Premier ministre a indiqué que la suspension totale des vols «de et vers» l’Europe interviendra après une «étude minutieuse, objective et réaliste», mettant en avant la responsabilité du gouvernement à rapatrier des citoyens qui sont bloqués à l’étranger. «Nous avons une responsabilité à assumer vis-à-vis de nos citoyens. Nous devons rapatrier les Algériens bloqués à l’étranger. C’est cela qui nous intéresse le plus», a expliqué Abdelaziz Djerad non sans ajouter que l’option de la suspension totale des vols est possible en tenant compte de l’évolution de la situation pandémique.

Pour rappel et selon le dernier bilan du ministère de la Santé, onze nouveaux cas du coronavirus (covid-19) ont été confirmés en Algérie dont un décès, portant au total 48 cas confirmés, dont quatre décès.

Par ailleurs et questionné sur le hirak, Abdelaziz Djerad a été clair dans son propos contre «les manipulations et les voix qui souhaitent amener le pays vers le chaos». Le Premier ministre faisait bien entendu allusion à ceux qui militent pour la poursuite du Hirak, tout en accusant le gouvernement de vouloir tirer profit de l’épidémie pour obtenir une cessation des manifestations. «Je pense que les Algériens sont très conscients de cela. Il faut faire très attention aux manipulations et aux voix qui souhaitent amener le pays vers le chaos», a indiqué M. Dejard. Et d’ajouter: «Qu’est ce que vous voulez que je vous dise face à l’absurdité. Aujourd’hui, le pays est face à une pandémie mondiale et on accuse le gouvernement d’être derrière cela, entre le sublime et le ridicule, il y a un pas». Il saisira l’occasion pour appeler «nos frères et sœurs qui sortent le vendredi à faire attention, il s’agit de leur vie et de leur santé».

M. Djerad a affirmé que les Algériens le savent, «le Hirak du 22 février n’est plus le Hirak d’aujourd’hui», expliquant qu’ «il y a une évolution et c’est à eux d’apprécier, individuellement et collectivement. La responsabilité est individuelle et collective, nos jeunes souhaitent, par leur fougue aller vers des ruptures, mais il faut y aller de manière sereine et intelligente».

Le Premier ministre n’a pas manqué de souligner avec le courage politique qui sied qu’au sein du mouvement populaire «certains croient que le gouvernement cherche à trouver des justifications politiques pour l’interdire». Il dira fermement que prétendre que «le peuple est contre ses dirigeants est un mensonge».

«Aujourd’hui, à l’heure où je vous parle, M. le président de la République est dans son bureau en train de suivre les évolutions», insiste-t-il. M. Djerad en veut pour preuve du sérieux et de l’engagement de son gouvernement le fait qu’«un chantier politique extraordinaire, une nouvelle constitution, qui va être annoncée bientôt, débattue par toute la classe politique». Une conviction à laquelle le Premier ministre entend associer «les élites politiques de notre pays pour prendre conscience et assumer leurs responsabilités, dire à tous les citoyens que c’est une occasion extraordinaire pour s’en sortir, travailler pour que notre pays devienne une réelle démocratie et un pays de liberté».

Abdelaziz Djerad pense même trouver dans cette pandémie mondiale, une possibilité «pour nous de nous unir, face à ce danger, à amener notre peuple, qui a toujours été uni face à l’adversité, à sortir de cette crise et des griffes des manipulateurs et ceux qui veulent le pousser vers l’inconnu et l’impasse».

Sur un autre registre, le Premier ministre a mis en exergue le rôle et la mission de l’institution judiciaire. Il présentera la Justice comme l’un des piliers du programme présidentiel qui en fait un «des fondements de la démocratie et qui doit retrouver sa sérénité et son indépendance».

Il a ajouté que dans la prochaine Constitution, la séparation des trois pouvoirs était «essentiel», et qui permettra à la justice de prendre ses décisions de «manière indépendante». Cet aspect du programme étant essentiel, aux dire de Abdelaziz Djerad, puisque la poursuite de tous les responsables de dilapidations des deniers publics était déjà faite et ça continuera: «je crois que c’est une dissuasion pour ceux qui seront tentés de toucher aux biens de ce peuple», a-t-il conclu.

Nadera Belkacemi