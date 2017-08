<span style='text-decoration: underline;'>Classée 3ème en Afrique en 2016</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie a importé pour 107 millions d’euros d’équipements militaires français</span>

Selon une information rapportée en début de cette semaine par l’agence d’information économique africaine Ecofin, l’Algérie est classée 3ème importateur africain d’équipements militaires français en 2016 avec un montant de 107 millions d’euros.

Sur le Continent africain, notre pays est surpassé dans ce hit-parade respectivement par l’Egypte et le Maroc. Ce classement ce base sur un rapport soumis par le ministère de la Défense au Parlement français en juillet dernier. Le rapport détaille que l’Algérie a commandé en 2016 des équipements militaires français pour un montant de 63,7 millions d’euros. Ces sources précisent que ces contrats comprennent au-delà des armes, des systèmes de surveillance, y compris satellitaires, des patrouilleurs et autres équipements de sécurisation des territoires.

«Sur la base d’un rapport soumis par le Ministère de la défense au Parlement français en juillet, le site sud-africain DefenceWeb, a communiqué les chiffres des ventes et des livraisons d’équipements militaires de la France à l’Afrique en 2016 (Egypte comprise)», rapporte l’agence Ecofin.

«Pour ce qui concerne les ventes, la France a signé en 2016 pour 1,166 milliard de dollars de contrats d’armement avec l’Afrique. L’Afrique du Nord a commandé pour 793 millions $, dont 623 pour la seule Egypte. Sur les 373 millions signés avec l’Afrique subsaharienne, le Botswana s’en octroie 304, essentiellement pour des équipements de défense anti-aérienne. En 2016, l’Afrique a représenté 8,4% des ventes d’armes de la France dans le monde», a affirmé la même source.

Pour ce qui est des livraisons d’armement, l’Hexagone a fourni à l’Afrique, pour 1,6 milliard $ en 2016. Sur ce montant, l’Egypte se taille la part du lion avec 1,3 milliard d’importations, suivie du Maroc (127 millions $), de l’Algérie (107 millions $), du Sénégal (30 millions $) et du Cameroun (16 millions $). En 2106, l’Afrique (essentiellement l’Egypte) a représenté 22,4% des livraisons d’armement de la France dans le monde.

A noter que l’ensemble de ces contrats comprend, au-delà des armes, des systèmes de surveillance, y compris satellitaires, des patrouilleurs et autres équipements de sécurisation des territoires.

Concernant le classement mondial, l’Algérie est classée huitième selon un rapport établi par le Congrès américain. Le même rapport avait précisé que l’Algérie a dépensé 17,8 milliards de dollars en sept ans pour acquérir un armement provenant principalement de Russie. Ce rapport affirmait également, que l’Algérie se classe parmi les pays qui dépensent le plus pour les acquisitions militaires avec 17,8 milliards de dollars consacrés à l’achat d’armement entre 2008 et 2015.

Alger: Samir Hamiche