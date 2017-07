<span style='text-decoration: underline;'>Thon rouge</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie a pêché la totalité de son quota de 2017</span>

L’ Algérie a pêché la totalité de son quota annuel de thon rouge de 2017 alloué par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l`Atlantique (Cicta), soit 1.043 tonnes, a indiqué jeudi à Alger le directeur général de la pêche et de l’aquaculture auprès du ministère de l’Agriculture, M. Taha Hamouche.

Selon lui, cette réalisation va renforcer la position de l’Algérie au sein de la Cicta pour pouvoir négocier ses prochains quotas. Au total, 14 navires thoniers-senneurs battant pavillon national ont participé à cette campagne de pêche au thon rouge au titre de l’année 2017. Ces navires se sont répartis en deux groupes de pêche conjointe (9 et 5 navires), a-t-il détaillé, en précisant que la campagne de pêche au thon rouge a été lancée le 26 mai dernier et s’est achevée le 24 juin. Pour rappel, le quota de pêche de thon rouge de l`Algérie pour 2017 a été porté à 1.043 tonnes, alors qu`il avait été fixé initialement à 546 tonnes par la Cicta.

En effet, lors de la réunion de la Cicta tenue en 2014 à Gènes (Italie) au cours de laquelle elle avait défini le plan de répartition des quotas de pêche par pays jusqu`à 2017, l`Algérie avait bénéficié d`une augmentation graduelle de son quota qui avait été fixé à 243 tonnes au titre de l`année 2014, à 370 tonnes en 2015, à 460 tonnes en 2016 et à 546 tonnes initialement pour l’année 2017, soit environ 2% du Total admissible de captures (Tac).

En profitant de l`absence de la délégation algérienne à la 17ème réunion annuelle de la Cicta tenue en 2010, cette organisation avait alors réduit le quota de l`Algérie pour le porter à 1% du Tac contre 5% auparavant.

Les 418 tonnes retirées avaient alors été partagées entre quatre pays: Libye, Turquie, Egypte et Syrie. Victime de la surpêche dans les années 1990-2000 dans le monde, le thon rouge ou thunnus thynnus a été sauvé par l` établissement, en 2007, de quotas ainsi que de mesures de régulation draconiennes (réduction des flottilles, contrôle…)

Des données de la Cicta montrent que l`Italie est le principal pays pêcheur de ce poisson avec 45% des prises, suivie du Maroc (14%), de l`Espagne (13%), de la Grèce (10%) et de la Tunisie (7%).