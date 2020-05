<span style='text-decoration: underline;'>Abdelaziz Djerad </span>:<br><span style='color:red;'>« L’Algérie a pu prévenir la propagation de la pandémie du coronavirus »</span>

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a indiqué, hier, que l’Algérie a pu prévenir la propagation de la pandémie du coronavirus grâce aux capacités humaines et moyens matériels.

Lors d’une visite de travail effectuée dans la wilaya de Constantine en compagnie des ministres de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahamane Benbouzid et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour, le Premier ministre a évoqué plusieurs thématiques liées à l’actualité nationale telles que l’évolution de la situation de la lutte contre le Covid-19 et l’implication du corps médical et scientifique.

D’emblée, le Premier ministre a tenu à saluer, au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, « les efforts consentis par les staffs médicaux pour la prise en charge des malades du coronavirus Covid-19 ».

Il a assuré que l’Algérie a pu limiter la propagation du coronavirus grâce à ses capacités économiques, sociales, humaines et médicales, saluant au passage le corps médical qui se trouvait en première ligne face à un virus très virulent.

Evoquant le volet de la prévention, le Premier ministre a appelé, au cours de sa visite dans la wilaya de Constantine, les citoyens à prendre leur responsabilité dans la lutte contre le coronavirus.

« Endiguer le plus tôt possible la pandémie du coronavirus nécessite une responsabilité individuelle et collective », a-t-il déclaré. Appelant les citoyens à la vigilance, il a affirmé que le rôle du staff médical et la prise en charge des patients mais la prévention concerne tout le monde.

M. Djerad a signalé dans ce sillage la mobilisation de plusieurs laboratoires algériens qui ont entamé les recherches d’un traitement sans attendre les recommandations des autorités. « Ces laboratoires ont lancé des initiatives pour arriver ensuite à des résultats très positifs », a indiqué le Premier ministre.

M. Djerad a enchainé dans ce sens pour dire que « l’opinion publique nationale a constaté que l’Algérie dispose de ressources intellectuelles et scientifiques qui ont contribué à la lutte contre la propagation du coronavirus ».

Le Premier ministre a ainsi appelé « à préserver l’élite nationale qui sera aidée par les autorités pour qu’elle ait sa véritable place dans la société », a-t-il promis. Il a ensuite appelé « le personnel médical à participer à la refonte du secteur de la santé, décidé par le président de la République ». Dans un autre volet, M. Djerad a évoqué la recherche scientifique où il a appelé l’université algérienne à s’ouvrir à l’international et aller vers l’universalité, assurant que la coopération internationale est devenue une nécessité.

Il est à signaler que le Premier ministre a assisté à une présentation d’un exposé sur la situation épidémiologique dans la wilaya de Constantine, tenue au Centre hospitalo-universitaire, CHU-Benbadis.

Enfin, M. Djerad a annoncé qu’un lot de 130 logements sera affecté aux chercheurs du Centre de recherche en biotechnologie (CRBT), implanté à la circonscription administrative d’Ali Mendjeli.

Lors de la présentation d’un exposé sur les missions et les travaux de recherches du CRBT, il a assuré que ces logements seront distribués de manière équitable et permettront aux chercheurs de se consacrer exclusivement à leurs travaux de recherche.

Samir Hamiche