<span style='text-decoration: underline;'>Nucléaire civil </span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie affiche ses ambitions</span>

Au moment où la question du nucléaire iranien fait l’actualité au niveau des puissances mondiales, le principe de la maîtrise de cette énergie est vu par l’Algérie comme relevant du domaine de la perspective à moyen terme.

Le ministre de l’Energie Mustapha Guitouni, l’a rappelé hier, à Alger, devant un parterre d’experts algériens et étrangers. Explicitant la position de l’Algérie, le ministre a souligné la nécessité d’accélérer le processus de ratification du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (Tice). «L’Algérie a, toujours et de manière constante, réitéré son appel solennel en direction de tous les pays qui n’ont pas encore signé et ratifié le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, à procéder sans délai à sa ratification pour que son entrée en vigueur puisse enfin devenir une réalité et pour que le traité s’impose en tant que norme internationale juridiquement contraignante au sein du régime de désarmement et de non-prolifération nucléaire», a noté M. Guitouni, éloignant, de fait, toute interprétation tendancieuse. Dans son allocution d’ouverture à l’ouverture du 3ème atelier international des Centres nationaux des données (CNDs), organisé par le Commissariat à l’énergie atomique (Comena), le ministre de l’Energie a mis également en exergue le prix payé par l’Algérie, dont une partie du territoire a servi de théâtre à des essais nucléaires, pratiqués par l’armée française à la fin des années 50.

Cette expérience, pour détestable qu’elle fut, n’empêche pas l’Algérie de prétendre à son propre programme nucléaire pacifique. Le pays est en partenariat avec de nombreux pays dans ce domaine et les deux réacteurs expérimentaux dont dispose l’Algérie, traduisent la volonté de l’Etat de maîtriser à terme cette forme d’énergie dont les applications pour le développement humain sont incontestables. Dans son action en faveur de la pacification totale de l’usage du nucléaire, l’Algérie, souligne le ministre de l’Energie, défend le droit des pays africains à être à la fois artisans et bénéficiaires de la mise en œuvre de ce régime dont les applications civiles et scientifiques peuvent contribuer au développement durable.

Il faut savoir que ce 3ème atelier international des Centres nationaux des données (CNDs), regroupe 62 participants étrangers de 40 pays et une vingtaine de participants nationaux représentant les centres de recherche nucléaire du Comena, le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (Craag), l’Agence spatiale algérienne (Asal), le ministère de la Défense nationale et le ministère des Affaires étrangères. Lors de cet évènement international qui se poursuivra jusqu’à jeudi prochain, «les participants mettrons l’accent sur la capacité des CNDs à effectuer leurs activités de vérification, à avoir accès aux données (sismiques, infrasons, hydroacoustiques et radionucléides) du Système de surveillance international ainsi que le partage de ces données et leurs usages à des fins exclusivement pacifiques», rapporte un document du ministère de l’Energie.

L’objectif final de cette 3ème édition -après celle de Vienne en 2014 et Dublin en 2016- et la première à se tenir dans un pays en développement, est de faire progresser le régime de vérification de manière inclusive et transparente. En organisant cet atelier, l’Algérie manifeste ouvertement son ambition de développer la recherche nucléaire civile et confirme, par la même, son intention d’acquérir une centrale nucléaire à un horizon pas très lointain.

Alger: Smaïl Daoudi