<span style='text-decoration: underline;'>Match amical </span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie affrontera la Tanzanie le 22 mars à Alger</span>

La sélection algérienne de football affrontera son homologue tanzanienne le 22 mars prochain au stade olympique du 5 juillet (Alger), en match amical de préparation en vue des prochaines échéances officielles, a appris l’APS jeudi auprès du sélectionneur national, Rabah Madjer.

L’ équipe nationale qui a échoué à se qualifier pour le rendez-vous mondial de Russie, disputera également deux autres matchs amicaux face à l’Iran et au Portugal respectivement en mars et juin 2018, alors qu’un autre match amical est envisageable face à un adversaire à déterminer, en juin également, ajoute la même source.

La sélection algérienne prépare la rencontre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 contre la Gambie prévue en septembre 2018 à Banjul. De leur côté, l’Iran et le Portugal préparent la phase finale du Mondial 2018 en Russie (14 juin-15 juillet). Lors de la Coupe du monde 2018, Iraniens et Portugais évolueront dans le groupe B en compagnie de l’Espagne et du Maroc. La prochaine date Fifa est fixée du 19 au 27 mars alors que les mois de mai et juin verront les 32 sélections participant au Mondial entamer leurs stages de préparation, ponctués par des rencontres amicales.