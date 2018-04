<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de l’énergie, Mustapha Guitouni</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie ambitionne de produire 25.000 mégawatts d’électricité à l’horizon 2025</span>

L’Algérie ambitionne de produire quelque 25.000 mégawatts d’électricité à l’horizon 2025, quantités produites par des centrales électriques classiques et 2.000 autres mégawatts à partir des stations d’énergie solaire, a annoncé lundi à Oran le ministre de l’énergie, Mustapha Guitouni.

S’exprimant en marge de sa visite au projet de réalisation d’une centrale électrique à turbines à gaz, dans la daïra de Boutlelis, le ministre a ajouté que l’exportation de l’électricité sera envisagée lorsque les besoins du pays seront comblés et se fera, en premier lieu, vers la Tunisie et la Lybie, signalant que des échanges se font déjà à la demande, lorsque la nécessité se fait sentir. Concernant la consommation de l’énergie électrique, Mustapha Guitouni a affirmé qu’un pic de consommation de l’ordre de 15.000 mégawatts est atteint le mois de juillet de chaque année, alors que le reste de l’année celui-ci ne dépasse guère les 8.000 mégawatts.

Par ailleurs, concernant les travaux de réalisation de la centrale électrique de Boutlelis, le ministre a indiqué que le taux d’avancement du projet a dépassé les 65%, alors qu’il n’était que de 33% en décembre dernier. La première tranche du projet sera livrée en juillet prochain et produira quelque 446 mégawatts d’électricité qui desserviront la région d’Oran et les wilayas limitrophes, alors que la seconde tranche de 223 mégawatts sera livrée à la fin septembre, a-t-il fait savoir, ajoutant que le projet est «important», sachant qu’il est réalisé par des compétences algériennes.

Le ministre a rappelé également que ce projet fait partie du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui compte, actuellement, la réalisation de centrales électriques pour produire quelque 8.000 mégawatts d’électricité. Par ailleurs, le P-DG de la Compagnie de l’Engineering de l’électricité (PCEE), Chikhaoui Mohamed, a indiqué que la production de la centrale de Boutlelis sera intégrée dans le réseau national, ajoutant que les centrales électriques en cours de réalisation produiront quelque 8.000 mégawatts d’électricité, avec un programme de construction de centrales s’étalant sur dix 10 ans.

Des centrales produisant 1.500 mégawatts seront construites chaque année avec des équipements, notamment des turbines à gaz, construites en Algérie à l’usine de Batna, a expliqué le même responsable. Le même responsable a ajouté que dans le secteur de l’électricité quelque 1.500 projets, dont des centrales, des transformateurs et des réseaux de transport d’électricité, sont en cours de réalisation, et ce pour un budget de 10 millions de dollars.

Dans ce cadre, M. Chikhaoui a indiqué que l’usine de Batna produira quatre turbines à gaz par an, deux fonctionnant à la vapeur et deux autres au gaz. Un projet de construction de transformateurs est à l’étude avec un partenaire indien. Par ailleurs, le ministre de l’énergie a inauguré deux agences commerciales de Sonelgaz, l’une à Haï El Badr à Oran et la seconde dans la localité côtière d’Aïn El-Turck. Les deux structures sont d’anciennes agences ayant fait l’objet de travaux de rénovation.