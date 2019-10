<span style='text-decoration: underline;'>JO2020 c/Tournois pré-olympiques</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie annoncée chez les messieurs et les dames </span>

La Confédération africaine de volley-ball (CAVB) a annoncé la liste des pays ayant confirmé leur participation aux tournois africains qualificatifs aux Jeux Olympiques de Tokyo-2020, dont l’Algérie, engagée dans les deux sexes.

Le tournoi masculin, qui aura lieu au Caire du 6 au 12 janvier 2020, réunira, outre l’Algérie, l’Egypte (pays hôte), le Botswana, le Cameroun, le Ghana, la Tunisie et le Niger, alors que celui des dames, prévu à Yaoundé du 4 au 9 janvier 2020, regroupera l’Algérie, le Botswana, le Cameroun (pays organisateur), la RD Congo, l’Egypte, le Ghana, le Kenya et le Nigeria. Les sélections vainqueurs des deux tournois représenteront l’Afrique aux joutes olympiques, dont le tournoi de volley aura lieu du 24 juillet au 8 août à Tokyo. Chez les messieurs, l’Algérie a participé une seule fois aux JO, c’était en 1992 à Barcelone où elle a terminé 12e et dernière, alors que les dames ont pris part à deux éditions (Pékin-2008 et Londres-2012), terminant à la 11e et avant-dernière place. Il est à rappeler que durant le mois de janvier 2020 et en plus des tournois consacrés aux sélections du continent africain, la Fédération internationale de volley a programmé des tournois similaires pour l’Asie (7-12 à Jiangmen, en Chine), l’Europe (5-10 à Berlin, en Allemagne), l’Amérique du Sud (9-11 à Santiago, au Chili) et l’Amérique du Nord (9-12 à Vancouver, au Canada).