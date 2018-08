<span style='text-decoration: underline;'>Sahara occidental </span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie apprécie positivement la présentation de la visite de l’émissaire de l’ONU </span>

L’Algérie a réagi à la communication autour de la dernière visite effectuée dans la région par le représentant personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Horst Kohler.

Elle affirme avoir apprécié et accueilli favorablement la présentation de la récente visite de l’émissaire onusien dans la région, a affirmé jeudi dernier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. Le responsable a également affirmé que cette présentation a été favorablement accueillie par l’ensemble des membres du Conseil de sécurité de l’ONU.

Assurant de la disponibilité de l’Algérie à coopérer, comme elle l’a toujours fait, avec l’ONU en vue d’un règlement de la question du Sahara occidental, Abdelaziz Benali Cherif a, dans ce sillage, réitéré le soutien de l’Algérie aux efforts de l’ONU et à M. Kohler, en sa qualité d’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies.

Il est à préciser que l’émissaire de l’ONU pour le Sahara occidental a fait mercredi un briefing au Conseil de sécurité sur sa dernière tournée régionale, visant à relancer les négociations entre le Front Polisario et le Maroc à l’arrêt depuis 2012. Il devrait informer le Conseil de sécurité de «ses récentes activités» menées dans le cadre du processus onusien, précise l’agenda prévisionnel du Conseil de sécurité pour le mois d’août. Rappelons qu’il s’agit du deuxième briefing de Horst Kohler depuis sa nomination comme envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara occidental. Il intervient moins de deux mois après sa tournée dans la région où il a eu des discussions avec les deux parties du conflit, le Front Polisario et le Maroc et les deux pays observateurs, la Mauritanie et l’Algérie.

Le Polisario disposé à engager des négociations directes avec le Maroc

Dans le même sillage et suite au briefing tenu mercredi dernier par l’émissaire de l’ONU pour le Sahara Occidental, Horst Kohler devant le Conseil de sécurité sur sa récente visite dans la région du Polisario, réaffirme sa disposition à engager des négociations directes avec le Maroc, cadre de l’opération politique de l’ONU et d’engager des négociations conformément à la résolution du Conseil de sécurité.

Le Front Polisario a qualifié les efforts déployés par l’émissaire de l’ONU depuis sa prise de fonctions de facteur encourageant. Il a appelé l’ONU et les membres du Conseil de sécurité à s’acquitter de leurs responsabilités de manière à se conformer aux principes de la charte des Nations Unies et à respecter le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance».

Il a précisé que M. Horst Kohler avait tenu mercredi dernier une réunion au Conseil de sécurité sur sa dernière tournée régionale visant à relancer les négociations entre le Front Polisario et le Maroc, à l’arrêt depuis 2012.

Il avait défini avec clarté lors de la dernière réunion tenue en mars 2018 son mandat en tant qu’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU qui consiste à «trouver une voie pour l’avenir» sur la base d’une solution garantissant l’autodétermination du peuple sahraoui et sa vision du processus de paix.

L’émissaire a précisé que son objectif était de relancer les négociations directes entre les deux parties au conflit dans le courant de l’année 2018. De son côté, le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, avait appelé à «l’impératif de mettre fin à l’occupation marocaine dans les territoires occupés du Sahara occidental», affirmant «sa pleine disponibilité à coopérer» avec le Secrétaire général de l’Onu et son envoyé personnel pour le parachèvement du processus de décolonisation au Sahara Occidental. Il a plaidé en outre pour l’application immédiate de la résolution 2414 du Conseil de sécurité international concernant la poursuite des négociations directes entre les deux parties (Front Polisario-Maroc), sans conditions préalables et de bonne foi pour mettre fin au conflit du Sahara Occidental conformément aux principes et à la Charte de l’ONU et de l’Union africaine (UA) garantissant le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination. La dernière fois où le Front Polisario et le Maroc se sont installés à la même table de négociations remonte à mars 2012 à Manhasset aux Etats-Unis et, depuis, le processus de paix lancé par l’ONU se trouve dans l’impasse en raison des entraves dressées par le Maroc pour empêcher le règlement du conflit sur la base des principes de la légitimité internationale qui garantissent le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.

Alger: Samir Hamiche