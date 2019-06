<span style='text-decoration: underline;'>Victoire historique pour le Kenya</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie assure de terminer en tête</span>

L’équipe algérienne de football est assurée de terminer en tête du groupe C de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (21 juin – 19 juillet), à l’issue de la victoire du Kenya ce jeudi soir face à la Tanzanie 3 à 2 (mi-temps : 1-2), en match comptant pour la 2e journée de la phase de poules.

Vainqueurs un peu plutôt dans la journée face au Sénégal (1-0), les Verts espéraient un match ou une défaite de la Tanzanie pour assurer de terminer leaders de cette poule. C’est ce qui s’est produit, puisque le Kenya a réalisé une « remontada » face à son voisin tanzanien, qui lui permet de se relancer dans la course à la qualification pour les 1/8es de finale. Menés au score à la mi-temps (2-1), les « Harambee Stars » ont trouvé les ressources pour renverser la vapeur face à la Tanzanie, pratiquement éliminée. « J’ai dit à mes joueurs de ne pas baisser les bras quelque soit la physionomie du match. Nous avons joué en équipe aujourd’hui, c’est ce qui nous a permis de s’imposer. Nous avons cru en nos moyens. Je suis très content pour le Kenya, pour mes joueurs. Il fallait absolument gagner ce match décisif », a réagi le sélectionneur français du Kenya Sébastien Migné, en conférence de presse d’après-match. De son côté, le coach nigérian de la Tanzanie Emmanuel Amunike a regretté la prestation de ses joueurs en seconde période. « Nous n’avons pas pu gérer notre avantage. Nous étions bien en place en première période, mais en deuxième mi-temps mes joueurs ont commis des erreurs fatales. Nous n’étions pas en mesure de gagner ce soir ou de concurrencer nos adversaires pour une place en 1/8es de finale. Nous manquons terriblement d’expérience, cela a pu être vérifié face au Kenya. Le plus important pour nous est d’avoir effectué notre retour à la CAN après 39 ans d’absence. Maintenant, nous allons tirer les enseignements une fois de retour en Tanzanie ». Le Kenya, dont il s’agit de la première victoire dans ses participations à la CAN, sera opposé au Sénégal, lundi 1e juillet, dans une véritable « finale » pour terminer à la deuxième place, et éviter les calculs des quatre meilleurs troisièmes.

« Une chose est sûre, nous allons jouer notre va-tout jusqu’au bout sans le moindre complexe. Je suis persuadé que mon équipe sera meilleure face au Sénégal. Nous allons tout donner pour bousculer les Sénégalais. En cas de défaite, ça ne sera pas la fin du monde », a souligné Migné. Désigné homme du match pour avoir inscrit un doublé (39e, 80e), l’attaquant kényan Michael Olunga (Kashiwa Reysol/ Japon) a relevé l’importance de cette victoire pour son pays, qui signe son retour sur la scène continentale après 15 ans d’absence. « Nous avons décroché un succès précieux pour la suite de la compétition. Le Kenya et la Tanzanie ont confirmé que le football dans l’Afrique de l’Est est en pleine progression. Nous allons jouer un match décisif face au Sénégal, à nous de déjouer les pronostics ».