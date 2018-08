<span style='text-decoration: underline;'>Industrie nationale et stratégie industrielle</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie au milieu du gué</span>

L’intention des pouvoirs publics de relancer l’industrie nationale, est certes louable, mais le rythme de création des entreprises-locomotives, semble assez lent aux yeux des observateurs qui disent ne pas sentir un réel frémissement industriel dans la sphère économique nationale.

La production industrielle publique fait du surplace malgré la succession des lois de Finances et le volontarisme du gouvernement qui fait des pieds et des mains pour booster ce qui reste d’un tissu tombé en désuétude pendant des années. La reprise de plusieurs filières industrielles, avec à la clé, des partenariats étrangers, dans la mécanique, le textile, les matériaux de constructions, n’a pas atteint le seuil critique pour gagner en visibilité.

En tout cas, les derniers chiffres de l’Office national des statistiques montrent une grande faiblesse de pas mal de branches classées «prioritaires» par le gouvernement. Selon l’ONS, la production a baissé de 9% dans la filière textile. Celle-ci, fait pourtant l’objet d’un traitement particulier de la part du gouvernement qui a «réveillé» d’importantes unités de production. Un investissement soutenu pendant des années dont le montant global tourne autour des 1500 milliards de dinars pour le sauvetage de l’industrie nationale étatique.

Bref, ce qu’il faut retenir de l’exemple du textile, c’est l’entrée en production du complexe de Relizane qui a, rappelons-le, opéré sa première exportation, récemment. Mais cela ne suffit pas pour parler objectivement de relance. En somme, il est clair que l’industrie publique peine à trouver sa voie. Et pour cause, ce qui vaut pour le textile vaut aussi pour quelques autres filières, à l’image des mines qui ont fait des résultats décevants au premier trimestre de 2018, alors que d’autres filières font du surplace, comme l’industrie agroalimentaire.

Cette voie, le gouvernement a affirmé l’avoir trouvée dans la stratégie industrielle qui ambitionne de doter l’industrie nationale de nouveaux moyens managériaux et une meilleure visibilité sur le marché national et international, à travers les partenariats lancés avec de grands groupes étrangers dans diverses filières. Les quelques grands exemples de joint-venture dans la mécanique, le textile et les matériaux de construction, visent à créer des champions industriels publics, susceptibles de susciter une industrie de la sous-traitance et s’assurer par la même, un véritable maillage industriel à l’échelle de tout le pays.

L’intention est certes louable, mais le rythme de création de ces entreprises-locomotives semble assez lent aux yeux des observateurs qui disent ne pas sentir un réel frémissement industriel dans la sphère économique nationale. En tout cas, on n’entrevoit pas encore un vrai mouvement d’adhésion des opérateurs nationaux privés qui adoptent une position de «Wait and see», rendant encore plus complexe la mission des pouvoirs publics.

Ces derniers, qui multiplient les déclarations et les séminaires sur l’utilité de leur stratégie industrielle, donnent l’impression de parler dans le vide et tous les succès réalisés sur le terrain dans le domaine de la relance de l’industrie mécanique (Renault, Mercédès Benz) notamment, ne suffisent apparemment pas à donner du souffle à une volonté politique qui ne s’exprime pas avec assez de force. On en a pour preuve que l’appel à projets industriels pour dix-huit filières lancé il y a plusieurs années par le ministère de l’Industrie, n’a pas inspiré beaucoup de commentaires de la part des opérateurs nationaux.

En fait, il y a un véritable problème de communication entre le gouvernement et ses partenaires économiques. Chacun voit midi à sa porte et cela gâche toute tentative de relance de l’industrie nationale. Il est clair pourtant, qu’aucun des deux acteurs ne peut réussir quoi que ce soit sans le consentement de l’autre. Cette fracture que les multiples tripartites n’ont pas su colmater, oblige le gouvernement, en désespoir de cause, de repartir à la case départ et tenter de sauver pour la énième fois le secteur public, avec cette fois une autre nuance, celle du partenariat avec des groupes étrangers. Il fera cavalier seul, tant qu’il ne saura pas faire adhérer les opérateurs privés à la stratégie industrielle. Résultat: les pouvoirs publics peuvent réussir (Ils ont l’argent et l’apport technologique de l’étranger), mais ils le feront en deux fois plus de temps.

Deux chiffres illustrent cet état de fait: la production industrielle représente actuellement 0,8% de la production nationale. Elle participe à hauteur de 5% au produit intérieur brut (PIB) du pays.

Alger: Smaïl Daoudi