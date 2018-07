<span style='text-decoration: underline;'>Guitouni estime qu’il est temps de se concentrer sur les métiers de base et annonce </span>:<br><span style='color:red;'>«L’Algérie augmentera sa production pétrolière de 26.000 barils/j»</span>

Le ministre de l’Energie Mustapha Guitouni, a appelé hier, à Alger, à une meilleure gestion de la SONELGAZ et ce, dans l’objectif de poursuivre la politique de développement constante de l’entreprise.

Le ministre, qui intervenait devant les cadres de la SONELGAZ et les directeurs de distribution des 48 wilayas, lors de la rencontre nationale avec les distributeurs de l’électricité et du gaz, titulaires des concessions sous le thème «engagements d’amélioration de la performance: État des lieux et perspectives», organisée à l’IFEG de Ben Aknoun à Alger, a souligné la nécessité de se «concentrer» seulement, sur les métiers de base, à savoir «la production, le transport et la distribution de l’électricité et du gaz».

À l’issue d’une période de 13 ans d’exercice, des activités de distribution de l’électricité et du gaz, sous forme de concession, l’objectif aujourd’hui, est d’en tirer un bilan exhaustif qui devra permettre d’évaluer le chemin parcouru et de tracer les voies d’amélioration qui doivent non seulement asseoir de manière définitive cette nouvelle pratique de gestion et de management, mais aussi de s’assurer, que le patrimoine public est utilisé à bon escient dans une optique de satisfaction de la demande énergétique» a indiqué le ministre.

Dans ce sens, M. Guitouni a rappelé, que la démarche de restructuration de la SONELGAZ, a abouti en février 2000, à la promulgation de la loi 02/01 qui institue de nouveaux paradigmes, en matière de sa gestion, de la chaîne des responsabilités qui y sont exercées, et enfin de développement de ses infrastructures de base.

«Il s’agit aujourd’hui, de tirer les conclusions pertinentes de notre démarche et d’évaluer de manière objective, ce qui a été fait et ce qui reste à faire, en corrigeant les trajectoires qui ont dévié des cibles mises en place», a indiqué le ministre, qui rappelle encore que «la situation de perte d’énergie, du recouvrement des créances, des droits des citoyens à bénéficier d’un traitement équitable, en matière de qualité de fourniture et de droits d’accès, aux ressources énergétiques, sont autant de dossiers à prendre en charge, dans les meilleurs délais».

Par ailleurs, le ministre a appelé les cadres de la SONELGAZ à l’initiation de prise de décisions pour le bien des citoyens et de l’entreprise. «Il est temps, a dit le ministre, de prendre des décisions qui tendent à développer le secteur et qui visent également à rentabiliser la société». Le ministre a insisté également, sur la nécessité, d’améliorer le service public. Il a rappelé également, la nécessité de moderniser davantage les services de l’entreprise, tout en citant comme exemple, l’envoi des factures par SMS aux clients.

Sur un autre registre, le minsitre de l’Energie a annoncé que l’Algérie va augmenter sa production pétrolière de 26.000 barils/jour à partir du mois prochain, et ce, dans le cadre de l’application des dernières mesures prises par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, visant à maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande.

«Les pays de l’Opep et leurs partenaires hors Opep ont décidé de compenser le recul des exportations de certains pays, en répartissant la production qui manquait sur le marché au prorata sur les autres pays. L’Algérie aura donc à produire 26.000 barils/jour de plus, ce qui va ramener sa production totale à 1.106.000 barils/jour», a expliqué M. Guitouni.

En effet, les 24 pays producteurs Opep et non Opep, ont convenu le 23 juin dernier à Vienne de limiter à 100% leur niveau de respect des engagements pris dans le cadre de l’accord de baisse qui vise à retirer du marché 1,8 millions de barils/jour (1,2 millions barils/jour pour les membres de l’Opep, 0,6 million barils/jours pour les producteurs hors Opep.

«Cette baisse permettait au marché de déstocker la production et maintenir un prix qui arrange les producteurs et consommateurs à la fois», note le ministre.

Toutefois, la production a baissé plus que prévu et le taux global de conformité a atteint même 152% par rapport aux niveaux fixés pour chaque pays, en raison de l’impossibilité du Venezuela, de la Libye et du Nigeria à remplir leur quota. Les pays Opep-non Opep ont décidé donc de compenser ce recul qui représente prés d’un (1) million de barils/jour (757.000 barils/jours pour l’Opep et 200.000 barils/jours pour les pays hors Opep), précise M. Guitouni.

Ainsi, l’Algérie qui devait initialement limiter sa production à 1.080.000 va ajouter 26.000 barils/jour additionnel pour contribuer aux efforts engagés par l’Opep et ses partenaires pour assurer la stabilité des marchés, selon le ministre

Alger: Noreddine Oumessaoud