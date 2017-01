<span style='text-decoration: underline;'>Mondial militaire 2017 de football (GR-B-3e j) </span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie bat la Corée du Nord 2 à 1</span>

La sélection algérienne militaire de football s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2017, après sa victoire contre la Corée du Nord sur le score de 2 buts à 1 vendredi à Mascate (Oman), pour le compte de la 3e et dernière journée (groupe B) de la compétition (15-28 janvier).

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Harag (11′), Meziane (52′) pour l’Algérie. Hyon Jin-Sim (12′) pour la Corée du Nord. C’est le 3e succès en autant de rencontres pour les Algériens après les deux victoires obtenues face à l’Allemagne (2-1) et l’Iran (3-1).

Dans l’autre rencontre du groupe, l’Allemagne et l’Iran ont fait match nul (0-0). A la faveur de ce nul, l’Allemagne décroche le second billet qualificatif pour les quarts de finale. L’Algérie termine en tête du groupe B avec 9 points, suivie de l’Allemagne (4 pts), la Corée du Nord (3pts), alors qui l’Iran ferme la marche (1 point). «Le match était difficile face à un adversaire direct à la qualification. Nous allons savourer cette victoire et à partir de demain (samedi), nous allons nous remettre au travail pour préparer notre 1/4 de finale», a déclaré le milieu de terrain algérien Youcef Maamar. L’Algérie sera fixée sur son adversaire en quart de finale prévu le mardi 24 janvier prochain, à l’issue des rencontres du groupe C composée de l’Egypte, de la Pologne, du Canada et de la Syrie. Le groupe A est formé du pays hôte Oman, de la Guinée, du Bahreïn et de la France. L’Irlande, le Mali, le Qatar et les Etats-Unis composent le groupe D.