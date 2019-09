<span style='text-decoration: underline;'>Jeux Africains-2019</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie clos la 12ème édition en 4ème position au tableau des médailles</span>

L’Algérie a clôturé sa participation à la 12e édition des Jeux africains à Rabat (19-31 août), en 4e position au tableau des médailles avec un total de 125 consécrations (33or, 32 argent et 60 bronze), loin derrière, l’Egypte, vainqueur de l’édition qui a pris fin samedi soir, avec 273 médailles (102or, 98 argent et 73 bronze).

Lors de la 11e édition des JA en 2015 à Brazzaville au Congo, l’Algérie s’était classée en 3e position au classement général, avec un total de 114 médailles, mais avec 40 médailles d’or, entre autres. A Maputo au Mozambique en 2011 (11e édition), l’Algérie avait terminée en 5e position, avec 84 médailles (22 or, 29 argent et 33 bronze), derrière l’Egypte (1re), l’Afrique du Sud, le Nigeria et la Tunisie. L’édition du Maroc a sacré le Nigeria en seconde position au classement général avec 127 (46 or, 33 argent, 48 bronze), l’Afrique du Sud a pris la 3e position avec 87 médailles (36 or, 26 argent et 25 bronze), alors le Maroc, pays hôte, a clos sa participation en 5e position avec 109 consécrations (31 or, 32 argent et 46 bronze). Quarante deux (42) nations sur les 54 présents ont figuré au classement général des médailles. Le Ghana, hôte des prochains Jeux africains dans quatre ans, a terminé la 12e édition en 15è position, avec un total de 13 médailles (2 or, 2 argent et 9 bronze).