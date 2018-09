Demain, c’est le grand jour pour près de 10 millions d’élèves, pour leur enseignants et leurs parents. Hormis le «petit» strapontin que les syndicats ont essayé d’utiliser pour faire parler d’eux et qui consiste en l’épidémie du choléra, il semble ne pas y avoir un risque de grève à l’horizon proche. De ce fait, la rentrée scolaire s’annonce sous les meilleurs auspices possibles.

Faut-il souligner que cette année scolaire a toutes les chances de faire exception à la règle. Il y a lieu de noter, à ce propos, que l’opinion nationale s’est lassée du bras de fer récurrent entre les enseignants et leur tutelle. Cette année est visiblement inscrite sous le signe de l’apaisement et du dialogue jusqu’à preuve du contraire. On n’entend, en tout cas, aucune voix qui «dépasse». La Ministre de l’Education nationale qui a réussi l’année écoulée l’organisation d’un Bac sans accros, avec en prime un taux de réussite appréciable, est bien partie pour passer à la prochaine phase de la réforme, celle de la tendance à l’excellence. En sus de cet objectif, la Ministre de l’Education nationale doit relever le défi de fixer la durée de l’année scolaire à 35 semaines, ou tout au moins s’en rapprocher. Pareille perspective est excellente pour tous les acteurs de l’école. Moins de stress pour les parents, plus de temps libre pour les élèves et les syndicats des enseignants n’auront pas à trop réfléchir pour mobiliser les enseignants. Cela leur garantit une nouvelle année syndicale pleine d’arrêts de travail, ce qui n’est pas pour leur déplaire.

L’expression «gouverner c’est prévoir», trouve toute sa signification dans la démarche de Nouria Benghabrit. Elle est parvenue à prévenir tous les mouvements de grève pour plusieurs années à venir. En attendant de lancer un vrai débat sur l’école algérienne, voir ce qui ne va pas et tenter de convaincre tous les acteurs de cette institution que l’année à 35 semaines est la garantie d’une progression du taux de réussite au Bac.

Soyons sérieux et ne chargeons pas trop notre Ministre qui gère une frange de la population équivalente à celle de la Tunisie. Et pour cause et pour cette année exceptionnellement, la responsable n’est pas obligée de faire plus pour amorcer de vraies solutions aux problèmes des enseignants. C’est qu’elle est censée donner un coup de main à son collègue, en charge de la Santé et faire en sorte d’éviter tout vent de panique dans les écoles en rapport avec l’épidémie du choléra.

Par Smaïl Daoudi