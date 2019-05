<span style='text-decoration: underline;'>Journée mondiale de la sclérose en plaques </span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie compte 15 000 malades, une évolution sévère</span>

Connue comme étant une maladie auto-immune, la sclérose en pla ques touche environ 15 000 malades au niveau national, alors qu’à Oran et d’après les chiffres révélés lors d’une rencontre médicale tenue récemment au niveau due l’EHU d’Oran, ce sont 200 malades qui ont été pris en charge par cette infrastructure médicale.

Cette maladie présente une évolution sévère. Cette année, le thème de la journée mondiale de la SEP portera sur « Ma SEP invisible et sera axée sur le thème de la visibilité. Sensibiliser le monde aux symptômes invisibles de la SEP et à ses incidences imperceptibles sur la qualité de vie ». La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune qui touche des individus génétiquement prédisposés mais qui semble être déclenchée par des éléments environnementaux qui agissent comme des facteurs de dérégulation de l’immunité, d’inflammation et de dégénérescence des nerfs. Lors de plusieurs rencontres tenues à Oran, les spécialistes expliqueront qu’il s’agit d’une pathologie lourde de conséquences et qui frappe 2 femmes pour un homme, on peut dire que les femmes sont plus exposées. Tout comme il a été expliqué que la sclérose en plaques est une maladie inflammatoire qui attaque le système nerveux central. La maladie s’aggrave lentement dans la plupart des cas et dépend, entre autres, de la gravité des signes et symptômes et de la fréquence des rechutes. L’association « toi et moi contre la SEP », précisera que la SEP est la 2ème cause d’handicap après les accidents de la circulation. Mais cela ne reflète pas le chiffre réel de personnes atteintes de cette pathologie. Sachant qu’au niveau mondial, il a été précisé que la recherche scientifique n’est pas encore en mesure de préciser les véritables causes de la maladie et la médecine ne dispose encore à ce jour d’aucun traitement curatif. F.Abdelkrim