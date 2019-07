<span style='text-decoration: underline;'>CAN 2021 - Tirage au sort</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie connaîtra ses adversaires jeudi au Caire</span>

La sélection algérienne sera

fixée jeudi sur ses prochains adversaires en éliminatoire de la Coupe d’Afrique des nations-2021 (CAN-2021), à l’occasion du tirage au sort prévu au Caire, en marge de la 32e assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF). L’Algérie, qui s’apprête à disputer vendredi soir au stade international du Caire, la finale de la CAN-2019 contre le Sénégal, a été versée dans le chapeau 1 qui regroupe des sélections que certains qualifieraient de «grosses cylindrées». Il s’agit du Burkina-Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de l’Egypte, du Ghana, du Mali, du Maroc, du Nigeria, de la RD Congo, du Sénégal et de la Tunisie. Le chapeau 2 est composé du Bénin, du Cap-Vert, du Congo, du Gabon, de la Guinée, du Kenya, de la Libye, de la Mauritanie, du Niger, de l’Afrique du Sud, de l’Ouganda et de la Zambie. L’Angola est placée dans le chapeau 3 aux côtés des pays suivants : Centrafrique, Guinée-Bissau, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Togo et Zimbabwe. Enfin le chapeau 4 est constitué de 8 pays : Burundi, Botswana, Comores, Ethiopie, Eswatini, Guinée-Equatoriale, Lesotho et Botswana. Toutes ces nations sont exemptées des tours préliminaires.

Tout le contraire du Liberia, de Maurice, de la Gambie, du Soudan du Sud, du Tchad, de Sao Tomé-et-Principe, des Seychelles et de Djibouti.