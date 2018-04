<span style='text-decoration: underline;'>Selon le dernier rapport de la BAD </span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie contribue à la croissance de l’Afrique du Nord</span>

Il y a lieu de souligner, comme le rappelle d’ailleurs ledit rapport, que l’Algérie évolue dans un environnement pas très optimisé, avec des voisins qui «peinent à parer aux facteurs fragilisant les perspectives de croissance et d’emploi». En effet, la Tunisie et le Maroc qui n’ont pas les problèmes de baisse de recette que connaît l’Algérie, n’arrivent pas à consolider véritablement leur croissance.

L’ Algérie est l’un des moteurs de croissance en Afrique, malgré la baisse des recettes d’hydrocarbures et la crise financière qui s’est invitée ces quatre dernières années. C’est le constat de la Banque africaine de développement (BAD). En effet, dans son dernier rapport, a présenté à Tunis, traitant des «Perspectives économiques en Afrique du Nord». La BAD a qualifié les prévisions de croissance dans la région de prometteuses pour 2018 et 2019. L’optimisme de l’institution financière africaine repose sur une contribution assez appréciable des pays à la croissance du PIB (Produit intérieur brut) régional. Dans le lot, l’Algérie est considérée comme le pays qui a le plus de mérite, compte tenu des conditions économiques qu’elle traverse. En fait, ce sont trois pays, dont on n’attendait pas des performances remarquables. En plus de l’Algérie, la BAD évoque l’Egypte et la Libye, lesquels ont accompli un parcours intéressant les amenant à une meilleure contribution à la croissance du PIB général de l’Afrique du Nord. Dans le lot, la BAD pointe, «plus particulièrement, les perspectives économiques de l’Algérie». Ces dernières «s’avéreraient favorables, avec une croissance projetée à 3.5% contre 2.5% en 2017».

Le même rapport souligne une progression remarquable de la croissance pour 2018 et 2019. La BAD estime «une croissance réelle du PIB de 5% en 2018 et 4,6% en 2019, contre 4,9% pour 2017, dépassant ainsi la moyenne africaine de 3.6%».

Une prouesse qui permet à toute la région d’Afrique du nord de souffler un peu, notamment parce que l’Algérie s’est engagée dans un processus de réformes structurelles, adopté l’année dernière, avec pour objectif assigné, celui de parvenir à l’équilibre des soldes budgétaires et extérieurs, à l’horizon 2020. Ainsi, «l’Algérie entend réduire ses déficits et ses nouveaux emprunts extérieurs».

Dans le même sillage, le pays souhaite grâce à ses réformes, stimuler la croissance et l’investissement en attirant les Investissements directs à l’étranger sur son territoire», note la BAD dans son rapport.

Il y a lieu de souligner, comme le rappelle d’ailleurs ledit rapport, que l’Algérie évolue dans un environnement pas très optimisé, avec des voisins qui «peinent à parer aux facteurs fragilisant les perspectives de croissance et d’emploi».

En effet, la Tunisie et le Maroc qui n’ont pas les problèmes de baisse de recette que connaît l’Algérie, n’arrivent pas à consolider véritablement leur croissance. Dans ce registre, la BAD note que l’Algérie «obtient de bons résultats, notamment en matière de dette publique extérieure». Les comparaisons contenues dans le rapport sont, à ce propos, édifiants: «En 2015, la dette extérieure algérienne aurait seulement atteint 2.5% du PIB, contre 66% pour la Mauritanie, 64% pour la Tunisie, 43% pour le Maroc et 14% pour l’Egypte», rapporte le document de la BAD.

Le seul point noir au tableau présenté par la BAD, tient quelques fragilités qui demeurent persistantes. La fluctuation du marché mondial du pétrole en fait partie, même si présentement la tendance haussière est une très bonne nouvelle pour les recettes de l’Etat.

Mais cette embellie ne saurait constituer un gage pérenne de stabilité. Il est entendu néanmoins, que l’économie nationale a réussi sur 4 ans, à résister une conjoncture défavorable sur 4 longues années et maintenu sa position de moteur de croissance pour l’Afrique.

Alger: Smaïl Daoudi