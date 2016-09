<span style='text-decoration: underline;'>2ème forum d'affaires USA-Afrique</span> :<br><span style='color:red;'>L’Algérie déploie ses ambitions</span>

Le ministre de l’Industrie et des Mines profitera de cette occasion pour faire la promotion du prochain forum d’affaires Algérie-Afrique prévu en décembre 2016 en Algérie.

En marge de l’Assemblée générale de l’Onu, les USA ont donné rendez-vous à l’Afrique à travers un forum d’affaires Etats-Unis-Afrique, censé apporté une meilleure visibilité du continent noir, appelé à devenir la prochaine niche de croissance de la planète. Il faut dire que l’engouement que commence à susciter l’Afrique auprès de nombreux géants économiques, constitue l’une des constantes dans les milieux d’affaires internationales. Il reste que cela ne se fait pas sans grabuge et dans tout ça l’Algérie entend tirer sa part de financement, justement sans avoir à subir le diktat des multinationales. L’équation est certes difficile à résoudre, mais Abdeslam Bouchouareb qui représente l’Algérie à ce forum, y croit et défendra une certaine idée du partenariat gagnant-gagnant, arguant la réussite de pas mal de projets en activité en Algérie.

Aussi, ce deuxième forum d’affaires Etats-Unis-Afrique, apporte au ministre de l’Industrie et des Mines, une opportunité de défendre le code des investissements récemment promulgué. Mais l’exercice ne se limitera pas à faire l’apologie de l’économie nationale. Il y a aussi et surtout, la position centrale de l’Algérie qui donne une vision «panoramique» à tout investisseur intéressé par l’Afrique. Si l’ensemble des participants se pencheront sur le renforcement des liens commerciaux et d’investissement entre l’Afrique et les Etats-Unis d’Amérique, tout le monde conviendra sans doute du rôle central que devra jouer l’Algérie dans le raffermissement de ces relations.

Il reste que ce gros potentiel est dormant en comparaison avec le volontarisme de nombreux pays africains qui ont fait du chemin dans l’intégration intra-continentale, laissant l’Algérie dans une posture d’observateur. Cette place doit changer et Abdeslam Bouchouareb est missionné pour convaincre les Américains, mais aussi les Africains sur la détermination de l’Algérie de peser désormais dans la décision économique dans le continent noir. Et pour cause, le ministre de l’Industrie et des Mines profitera de cette occasion pour faire la promotion du prochain forum d’affaires Algérie-Afrique prévu en décembre 2016 en Algérie.

Organisé par le Département d’Etat au Commerce des Etats-Unis, dont l’un des responsables était récemment à Alger, le forum sera axé sur la thématique: «accroissement des échanges et des investissements entre les Etats-Unis et les pays africains». Cette rencontre économique réunira des chefs d’Etat africains et des décideurs économiques dont des PDG d’entreprises américaines et africaines qui examineront les moyens de développer davantage les opportunités commerciales et d’affaires entre les Etats-Unis et l’Afrique.

La rencontre d’une journée sera axée aussi sur l’engagement du secteur privé américain en Afrique dans des secteurs comme la finance et l’investissement, les infrastructures, l’énergie, l’agriculture, les biens de consommation, la santé et les technologies de communication de l’information, selon la même source.

En marge des travaux, M. Bouchouareb s’entretiendra avec plusieurs dirigeants et chefs d’entreprises sur les questions relatives au «développement économique de l’Algérie, notamment des opportunités réelles de développer de véritables partenariats en mesure d’aller conquérir des parts de marché sur le continent africain».

Smaïl Daoudi