Les islamistes se mettent en ordre de bataille. Ils fusionnent, ils se concertent, et déploient des stratégies politiques et électorales, pour arriver au pouvoir. La démarche est, somme toute, légitime tant que l’action des partis, de cette obédience, ne sortent pas du champ strictement politique. A bien suivre les discours des uns et les démarches des autres, l’on est amené à croire que les formations du bord islamistes ont compris la leçon et se comportent comme devrait se comporter tout parti politique, aspirant à exercer le pouvoir, en usant de moyens modernes qui ne remettent pas en cause les fondements de la nation, sa Constitution et sa cohésion sociale.

Cette dernière, soumise à rude épreuve depuis l’apparition du printemps arabe, a tenu bon, parce que le peuple a été chercher dans ce qu’il a de profond, pour résister aux sirènes d’une contre-révolution humaine, historique et théologique. Les Algériens ont d’abord compris qu’ils n’étaient pas salafistes, ni wahhabites, que leur compréhension de l’islam, ils la tenaient d’une époque où ces termes, là, n’avaient aucun sens. Après les errements provoqués par la politisation à outrance de leur religion, les Algériens se sont résolus à aller chercher dans leur histoire, tous les référents de leur cohésion millénaire.

Ils ont trouvé l’Islam authentique, mais également leur amazighité et l’apport de la civilisation arabo-islamique. Ils ont constaté que ces trois constantes, d’ailleurs clairement exprimées dans leur Constitution, associées aux combats libérateurs menés par leurs grands parents et leurs parents, pour vaincre le colonialisme, ont fait d’eux un peuple à part entière, une nation en devenir qui repose sur un Etat solide, solidaire et moderne.

Les islamistes, dans tout cela, constituent une petite poussière venue d’un Orient doutant de sa force, divisé et totalement recroquevillé sur des fausses valeurs inventées pour se laisser manipuler par l’impérialisme mondial. Nos islamistes ne font pas exception à la règle. Ils continuent à croire à leur «islam» de la trahison et de la violence. Ils ne le diront jamais ouvertement, mais dans tous les cas de figures, ils n’arrivent pas à trouver leur place dans l’espace de l’arabo-amazighité porté par un islam des lumières.

Par Smaïl Daoudi