Une dizaine de semaines nous séparent du jour anniversaire de l’indépendance du pays. Ce n’est certainement pas l’heure des bilans, comme s’y opposeraient certains. Il faut, néanmoins, relever, que 56 ans de liberté permet d’avoir une idée sur la personnalité de l’Algérien que la colonisation avait masqué aux yeux du reste de l’humanité. Tout le monde sera sans doute d’accord sur le fait que nous autres Algériens sommes impulsifs, impatients et jamais contents. D’abord personne ne pouvait deviner qu’un «grand» pays comme la France, puisse perdre sa guerre contre les Algériens en sept années et demi seulement. Les jeunes du PPA ont décidé de créer l’Organisation Secrète vers la fin des années quarante, quelques années plus tard, la première balle et sept ans après, voilà l’Algérie libre et indépendante.

Une colonisation de peuplement de plus d’un siècle et trente deux longues années. Des millions de colons et autant d’hectares de bonne terre labourée. Des villes, dont certaines devaient ressembler à Paris, des bistrots, des trains de voyageurs et de marchandise, des rues clairement identifiées et portant les noms de généraux et autres héros de leur République, des facteurs, des policiers des juges…. Que cet édifice s’écroule en sept petites années, relevait de l’inimaginable. Pourtant ça a été fait. Même si aujourd’hui, il est des politiques qui veulent transformer le miracle en une série de petites histoires d’intrigues, il demeure que les Algériens ont réussi l’impensable.

Cela, pour le nécessaire repère historique. Pour que l’on sache d’où l’on vient et ce qu’on a réalisé. Maintenant ce qu’on a fait de notre indépendance ne concerne que nous autres Algériens et si notre gouvernement a décidé de fermer la porte aux importations, c’est que le pays que les Algériens ont libéré, dispose de toute la souveraineté qui lui octroie ce droit, quoi qu’en dise l’ancienne puissance colonisatrice. Aujourd’hui, comme hier, l’Algérien assumera son choix et créera un autre miracle. En un mot comme en mille, rien ne nous empêchera de toujours étonner le monde. Pour cette raison, personne ne pourra deviner ce que sera notre pays dans une décennie ou à l’orée du troisième millénaire. Les Algériens démentiront les nouveaux Prophètes de l’apocalypse, qu’on voit un peu trop souvent, ces derniers jours…

Par Smaïl Daoudi