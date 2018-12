<span style='text-decoration: underline;'>Envois de fonds par la diaspora </span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie devrait progresser à 2,2 milliards de dollars en 2018</span>

Selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur l’immigration et les transferts de fonds publiés à Washington, l’envoi de fonds vers l’Algérie fait par la diaspora, devraient atteindre 2,157 milliards de dollars (mds usd) en 2018 contre 2 mds usd en 2017.

Le montant prévu, représente 1,1% du Produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie, précise le rapport qui livre les récents développements et les prévisions concernant les transferts de fonds vers différentes régions du monde en 2018. Si cette prévision est confirmée, il s’agira alors de la première progression après cinq ans de stabilisation. De 2013 à 2017, les envois de fonds vers l’Algérie se sont stabilisés autour de 2 mds usd, selon les données de la BM. Les flux attendus cette année restent, cependant, inférieurs au record de 2,4 mds usd enregistré en 2004.

Malgré la progression projetée, les transferts de fonds des Algériens établis à l’étranger, restent moins importants comparés à ceux drainés par plusieurs pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena). Selon les mêmes prévisions, l’Egypte tiendrait toujours le haut du pavé avec 25,7 mds de dollars, suivi du Liban avec 7,8 mds de dollars, du Maroc (7,4 mds du dollar) et de la Jordanie (4,4 mds de dollars). Les transferts de fonds des Tunisiens devraient se chiffrer à deux mds de dollars cette année.

Les transferts vers la région Mena devraient augmenter de 9,1% cette année à 59 mds de dollars contre 6% en 2017. Cette augmentation est essentiellement tirée par la croissance rapide attendue en Egypte (+14%).

Pour 2019, l’institution de Bretton Woods prévoit un ralentissement des envois à 2,7%. La baisse des prix de pétrole et les politiques du travail en Arabie Saoudite, interdisant certains métiers aux étrangers, devraient freiner la croissance de cette manne.

L’Inde au podium avec 80 mds de dollars transférés

Les transferts vers la région Afrique subsaharienne se sont accélérés en 2018 et devraient accroître de 9,8% en 2018 à 45 mds de dollars, avant de ralentir à 4,2% en 2019 selon les mêmes prévisions. La Banque estime que les envois vers les pays en développement, officiellement enregistrés, augmenteront de 10,8% pour atteindre 528 milliards de dollars en 2018. Ce niveau nouveau record intervient après une forte croissance de 7,8% en 2017. A l’échelle mondiale, les transferts de fonds, qui comprennent les flux à destination des pays à revenu élevé, devraient enregistrer une croissance de 10,3% à 689 mds de dollars contre 625 mds de dollars en 2017.

La BM s’attend à une progression en 2019 à 715 mds de dollars. L’Inde demeure cette année, le premier bénéficiaire des transferts de fonds dans le monde avec 80 mds de dollars, suivi de la Chine comme deuxième plus important récipiendaire avec 67 mds de dollars, du Mexique et des Philippines (34 mds de dollars chacun) et de l’Egypte. Le rapport note, par ailleurs, que le coût moyen d’un transfert de 200 dollars, demeure élevé à 6,9% au troisième trimestre 2018, soit plus du double de la cible de 3% fixée dans les objectifs de développement durable.

L’Afrique subsaharienne reste la région vers laquelle les transferts sont les plus onéreux, avec un coût moyen de 9%, relève le rapport.

Le partenariat exclusif entre les systèmes postaux nationaux et les opérateurs de transfert d’argent, demeure l’un des principaux obstacles à la baisse des coûts des envois car, il permet à l’opérateur de facturer des frais plus élevés aux clients dépendant des bureaux de poste.

Alger: Noreddine Oumessaoud