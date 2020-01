<span style='text-decoration: underline;'>Le ministère de la Santé tient aujourd’hui une conférence sur l’épidémie</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie en état d’alerte face au Coronavirus</span>

Alors que le Coronavirus a mis la communauté internationale en état d’alerte, l’Algérie, bien qu’elle n’ait enregistré jusqu’ici aucun cas, a instruit les autorités sanitaires à la plus grande vigilance en vue de faire face à toute éventualité.

Provoquant des infections respiratoires, le virus, en forme de pneumonie virale, qui a fait son apparition dans la ville chinoise de Wuhan, a touché 1354 personnes dans le monde, causant la mort à 41 personnes à travers douze pays dans le monde, selon un dernier bilan rendu public hier. L’Algérie, comme d’ailleurs plusieurs pays, suit de tout près l’évolution de la situation du virus très contagieux. Disposant d’une forte communauté d’expatriés chinois, exerçant dans les différents secteurs du pays tels que le bâtiment et les télécommunications, avec des vols hebdomadaires vers et à partir de l’Empire du milieu, l’Algérie a mille raisons pour s’inquiéter.

Signe d’inquiétudes, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a annoncé la tenue aujourd’hui d’une première conférence de presse consacrée spécialement au Coronavirus.

Aussi, un dispositif de riposte a été mis en place et dès, vendredi dernier, le corps médical a été destinataire d’instructions en vue de lancer plusieurs mesures préventives. Le Directeur de la prévention au ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Dr Djamel Fourar a fait savoir que le corps médical a reçu des instructions pour parer à tout imprévu, suite à l’apparition du Coronavirus en Chine.

Les mesures préventives concernerons notamment les aéroports d’autant que le virus s’est propagé dans divers pays à travers le retour de voyageurs de Chine. Les médecins sont appelés à renforcer la vigilance et prendre en charge d’éventuels cas de personnes touchées par le Coronavirus, mettant ainsi en exécution les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé(OMS).

Dans ce cadre, Dr Djamel Fourar a indiqué que « l’Algérie, qui a mis en place un dispositif d’alerte et de riposte pour parer à tout imprévu, a donné des instructions à tous les médecins pour renforcer la prévention et prendre en charge les cas dès leur apparition, suit de près la situation et attend, à l’instar des autres pays du monde, les instructions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en cas de propagation de l’épidémie pour l’installation de caméras thermiques dans les aéroports nationaux ».

Dans le même sillage, Dr Djamel Fourar a affirmé que «l’OMS n’a encore donné aucune instruction ou alerte, ni aux opérateurs économiques ni aux passagers, concernant l’apparition récente du Coronavirus en Chine pour mettre en garde contre les menaces du virus dans le monde ». Il est à rappeler qu’au début de l’apparition du virus Ebola, l’Algérie avait mis en place un système national de surveillance épidémiologique pour faire face aux virus à large prévalence.

Pour ce qui est du dernier bilan dans le monde, en Chine, 1 287 cas ont été répertoriés depuis l’apparition de l’épidémie et 41 personnes sont mortes des suites de la maladie et plus de 56 millions d’habitants sont confinés pour tenter de freiner la propagation du virus mortel.

Dans le reste de la planète, plusieurs personnes sont contaminées dans plusieurs pays: il s’agit de quatre cas en Australie, trois cas en France, deux cas en Corée du Sud, deux cas aux États-Unis, trois cas au Japon, trois cas en Malaisie, trois cas en Singapour, un cas au Népal, trois cas à Taïwan, cinq cas en Thaïlande, deux cas au Vietnam, cinq cas à Honk Kong, deux cas au Macao et d’autres cas au niveau des régions semi-autonomes chinoises.

Samir Hamiche