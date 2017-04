<span style='text-decoration: underline;'>20ème édition du Salon international «SIMEM»</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie en force suivie de la Chine</span>

La 20ème édition du Salon international du mobilier hospitalier et de l’équipement médical «SIMEM», a été inaugurée hier matin par le P/APW par intérim Mr Maarouf et du directeur de la Santé en présence des organisateurs et des exposants.





Ph. OT / Lazreg





En effet, ce Salon organisé par la boite de communication Krizalid, se tiendra pendant quatre jours au Centre des conventions d’Oran «Ahmed Ben Ahmed». Un total de 355 sociétés sont représentées au niveau de 111 stands dont 88 sociétés algériennes, 63 chinoises dont la majorité est représentée en Algérie, trois autres sociétés chinoises sont venues spécialement de la Chine pour le Salon. Les sociétés algériennes sont en force suivies de la Chine. La nouveauté dans cette édition, c’est le matériel dentaire et orthopédique qui occupe le plus grand nombre de stands, avec toutes les nouveautés concernant ces spécialités.

Selon Mr Chaouch «Le Salon a toujours mis en avant les progrès réalisés dans le monde avec la mise pour la première fois sur le marché de matériel et d’équipement médical de haute technologie, comme les équipements destinés à l’imagerie médicale, les analyses en laboratoire, les interventions chirurgicales. Une large gamme donc de mobilier médical de fabrication nationale ou d’importation, des équipements de pointe sera exposée lors de ce Salon et ce, en vue de renouvellement ou d’équipement de nouveaux projets d’hôpitaux et de cliniques».

D’autres sociétés locales exposent du matériel destiné à la désinfection, comme une société de M’Sila qui utilise un appareil pour la désinfection des blocs opératoires et de l’équipement utilisé à l’intérieur «nous utilisons un produit non corrosif qui n’abime par les équipements, en plus pour une opération de désinfection ça prend une demi-heure seulement, tout juste après, on peut opérer automatiquement un autre malade au lieu d’attendre deux à trois heures que le produit fasse son effet» nous précisa un des responsables de ce stand.

Des communications sont prévues durant ce Salon, et qui seront animées à l’occasion sur l’implantologie et autres thèmes liés à la chirurgie dentaire.

A.Yasmine