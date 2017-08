<span style='text-decoration: underline;'>Messahel en tournée dans la région du Golfe</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie en médiateur</span>

Il est clair que Abdelkader Messahel a évoqué les entretiens qu’il a eus avec les autres ministres et chefs d’Etats qu’il a rencontrés et émis des propositions précises pour trouver une solution au conflit qui oppose le Qatar à quatre autres pays arabes.

En tournée dans la région du Golfe, dont la durée n’a certainement pas de précédent, le ministre des Affaires étrangères a été reçu par de nombreux chefs d’Etats directement ou indirectement concernés par la crise qui a récemment éclaté entre le Qatar et trois pays du Conseil de coopération du Golfe plus l’Egypte. Abdelkader Messahel qui a eu des entretiens avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le Sultan d’Oman Qabus ibn Saïd, en sus d’autres rencontres avec ses homologues, a constitué beaucoup de données et de points de vues, susceptibles de l’amener à rapprocher quelque peu les positions des frères-ennemis sur la cruciale question du financement du terrorisme dont les quatre pays du Golfe accusent Doha de le pratiquer.

L’étape d’hier était celle de Doha, capitale du Qatar. Une halte très importante pour Messahel, mais également de tous ses interlocuteurs de ces derniers jours qui attendent beaucoup de la médiation algérienne. Ainsi, Abdelkader Messahel s’est entretenu à Doha avec son homologue qatari Mohamed Ben Abdulrahman Ben Jassem Al-Thani, rapporte un communiqué du ministère des Affaires étrangères. les deux hommes «se sont félicités de la qualité des relations entre l’Algérie et le Qatar et sont convenus de tout mettre en œuvre en vue de les renforcer et de les diversifier au bénéfice des peuples des deux pays» a souligné la même source, indiquant que ce tête-à-tête «a permis aux deux ministres d’examiner l’état de la coopération bilatérale ainsi que les voies et moyens de son renforcement et de son élargissement à tous les domaines et ce, à l’occasion des prochaines échéances inscrites à l’agenda bilatéral».

L’aspect bilatéral, bien qu’important, n’était manifestement pas le principal objet de la visite ministérielle. Et pour cause, les deux ministres sont passés aux lourds dossiers des «questions régionales et internationales d’intérêt commun» note le même communiqué qui assure que «les situations de crise et les conflits que connaît le monde arabe, ont été abordés en particulier dans le Golfe, en Libye, au Yémen et en Syrie».

Sur ces trois dossiers, fondamentalement liés pour d’évidentes raisons géostratégiques, celui de la crise qui déchire la riche région du Golfe, aura sans doute eu la part du lion. Il est clair que Abdelkader Messahel a évoqué les entretiens qu’il a eus avec les autres ministres et chefs d’Etats qu’il a rencontrés et émis des propositions précises pour trouver une solution au conflit.

Publiquement, le communiqué des AE soutient que Messahel et son homologue qatari ont procédé à «un échange de vues sur les voies et moyens à même de redynamiser l’action arabe commune et de la mettre au service du retour de la stabilité et de la sécurité dans le monde arabe».

Tout un programme que les Arabes n’ont pu mettre en œuvre en raison de leurs profondes divisions et les attitudes contradictoires et souvent à l’encontre des intérêts des sociétés arabes qui a caractérisé l’attitude de beaucoup de pays. Mais en diplomatie, le mot échec n’a pas de sens, ce qui explique la volonté exprimée par Alger et Doha de zoomer sur «les principales préoccupations qui interpellent les Etats arabes, en particulier la multiplication des foyers de tensions et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent» conclut le communiqué du MAE.

Derrière le communiqué, il y a certainement un véritable plan de sortie de crise déployé par Alger et dont on connaîtra peut être les grandes lignes, dans le cas où Messahel parvienne à un début de résultat de cette très longue mission.

Alger: Smaïl Daoudi