<span style='text-decoration: underline;'>Il s’agit d’une femme de 53 ans et de sa fille de 24 ans</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie enregistre deux nouveaux cas de coronavirus</span>

L’Algérie a enregistré deux nouveaux cas positifs de coronavirus après le premier confirmé sur le ressortissant italien le 25 février dernier.

Il s’agit d’une femme âgée de 53 ans et de sa fille de 24 ans, originaires de la wilaya de Blida, dont les résultats des tests ont confirmé qu’elles étaient atteintes du coronavirus. Les deux nouveaux cas ont été annoncés par le ministère de la Santé via un communiqué diffusé par l’ENTV tard dans la nuit de dimanche à lundi.

Alors que les deux patientes ne présentent pas de symptômes visibles, la détection du virus a été rendue possible grâce au système de surveillance, explique encore le ministère de la Santé. Le département de Abderrahmane Benbouzid, a indiqué aussi, qu’afin d’éviter la contagion notamment du personnel soignant, la femme et sa fille ont été placées ensuite en isolement pour recevoir le traitement approprié.

Il s’agit en premier que de suspicions, les tests des cas positifs ont été ensuite confirmés dans la soirée de dimanche par le Laboratoire national de référence de l’Institut Pasteur d’Algérie.

À la suite de l’annonce des deux nouveaux cas, le ministère de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière, a affirmé encore une fois le renforcement du dispositif de prévention et de lutte contre le coronavirus.

«Le dispositif de surveillance et d’alerte mis en place et renforcé régulièrement pour répondre à l’évolution de la situation épidémiologique du coronavirus, a permis de retracer le parcours d’un Algérien de 83 ans et sa fille résidant en France ayant séjourné en Algérie du 14 au 21 février 2020 dans leur famille à Blida et qui ont été confirmés positifs au coronavirus après leur retour en France le 21 février 2020», précise la même source dans son communiqué. Le ministère a indiqué que ce n’est que trois jours après, que les deux personnes commencent à présenter des signes de la maladie.

«Ces deux personnes asymptomatiques à leur arrivée, ajoute la même source, étaient en phase d’incubation de la maladie et ont développé des signes cliniques trois jours après soit le 17 février 2020», précise le communiqué du département de Abderrahmane Benbouzid.

Le ministère a indiqué que ses services ont effectué une enquête épidémiologique laquelle «a permis d’identifier les deux sujets contacts de la famille ayant hébergé les deux malades, à savoir une femme de 53 ans et de sa fille âgée de 24 ans, porteurs sains confirmées positives ce soir par le Laboratoire National de Référence de l’Institut Pasteur d’Algérie et isolées et prises en charge».

Il a assuré avoir lancé toutes les mesures nécessaires pour éviter la contagion. Ainsi, ces deux cas portent à trois le nombre total enregistrés en Algérie depuis l’apparition de virus contagion, en Chine, en fin de l’année passée. Le 25 février dernier, l’Algérie a enregistré le premier cas. Il s’agit d’un ressortissant italien qui, après avoir testé positif au coronavirus, a été transféré vers l’Italie. Le ressortissant a été transféré depuis l’aéroport de Hassi Messaoud à bord d’un avion privé de la compagnie aérienne italienne.

Il est à rappeler que, depuis l’apparition du premier cas en Algérie, les autorités ont multiplié les annonces rassurantes suivies de plusieurs mesures. De son côté, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, qui suit de plus près ce dossier, a donné dimanche dernier, lors d’une réunion du Haut Conseil de Sécurité, des instructions «fermes» pour maintenir un haut degré de vigilance et une mobilisation «active» de l’ensemble des secteurs concernés, pour faire face à toute éventualité.

Il a donné des instructions fermes pour maintenir un haut degré de vigilance et une mobilisation active de l'ensemble des structures concernées, pour faire face à toute éventualité.

Un autre vol de rapatriement de ressortissants algériens en Chine Un vol Pékin-Alger, dont l’arrivée est prévue ce lundi, a été programmé par la compagnie nationale Air Algérie afin de rapatrier des ressortissants nationaux établis en Chine, a indiqué lundi à Alger le P-dg de la compagnie aérienne, Bakhouche Allèche. «Près de 130 ressortissants algériens sont attendus cet après-midi à Alger à bord de ce vol», a fait savoir le même responsable dans une déclaration à l’APS. M. Allèche a souligné que l’ensemble des dispositions sur l’aspect sanitaire ont été prises par la compagnie nationale dans le cadre de ce vol devant atterrir à Alger dans l’après-midi. Selon lui, un dispositif a été mis en place par le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière au niveau de l’aéroport international Houari Boumediene afin de prendre en charge dans les conditions requises les ressortissants algériens rapatriés de Chine. La liaison aérienne entre Alger et Pékin avait été interrompue, le 3 février dernier par mesure préventive temporaire en raison de la propagation du nouveau Coronavirus, avait indiqué à l’APS le porte-parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi. Pour rappel, 31 Algériens et 17 ressortissants tunisiens, libyens et mauritaniens avaient été rapatriés le 3 février dernier à Alger en provenance de Pékin (Chine) à bord d’un vol dépêché sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.