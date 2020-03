<span style='text-decoration: underline;'>Coronavirus </span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie enregistre son troisième décès </span>

Le ministère de la Santé a indiqué hier que le coronavirus a fait sa troisième victime. Il s’agit d’une femme de 51 ans originaire de la wilaya de Blida et liée à la famille qui a été contaminée par un émigré et sa fille venus de France.

Les services du département ministériel ont également enregistré 10 nouveaux cas confirmés du virus, ce qui porte le nombre global à 37. Le ministère de la Santé a précisé que parmi les dix nouveaux cas annoncés hier, sept ont été enregistrés à Blida, deux à Tizi-Ouzou et un dernier à Alger. Ainsi, avec le premier cas qui a été enregistré vendredi dernier, la Capitale compte désormais deux cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus.

Dans la foulée de ces annonces, les appels à la prise de mesures de prévention se sont multipliés.

Dans de nombreux aéroports à travers le monde, la pagaille s’est installée suite à l’annulation de la plupart des vols. Les ressortissants algériens n’étaient pas en reste des conséquences des annulations des vols. En France, beaucoup d’Algériens qui tentaient de voyager vers leur pays d’origine ont été contraints d’attendre pendant des heures dans les aéroports, en vain. Au Maroc, de nombreux Algériens ont connu le même sort où ils sont bloqués à l’aéroport de Casablanca. Suite à cette situation de blocage, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a donné hier des instructions aux ministres des Affaires étrangères et des Travaux publics et des Transports, pour le recensement et la prise en charge des algériens bloqués à l’aéroport de Casablanca au Maroc en prévision de leur rapatriement vers l’Algérie, a indiqué un communiqué de la Présidence.

Dans la soirée de jeudi dernier, les gouvernements algérien et marocain avaient décidé de suspendre temporairement leurs liaisons aériennes comme mesure «préventive» contre la propagation du coronavirus.

De son côté, Farouk Chiali, ministre des Travaux publics et des Transports, a annoncé le rapatriement samedi ou dimanche des Algériens bloqués à l’aéroport de Casablanca au Royaume du Maroc.

Le ministre qui intervenait lors de sa visite au siège de l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a indiqué que l’ambassade d’Algérie au Maroc a été chargée d’arrêter la liste des Algériens désirant retourner au pays.

Il a fait savoir que ces ressortissants algériens seront transportés directement vers Alger ou après escale à Tunis. Le ministère des Travaux publics et des Transports a coordonné avec le ministère des Affaires étrangères et la direction d’Air Algérie pour prendre les mesures nécessaires à l’effet de rapatrier les Algériens établis au Maroc.

Par ailleurs, le ministre a fait savoir que toutes les mesures préventives pour faire face à la pandémie de coronavirus avaient été prises, et ce, à travers «la suspension à titre provisoire de certains vols vers l’Espagne et l’Italie, outre la réduction à hauteur de 50% des vols à destination de la France».

Samir Hamiche