L’Algérie a franchi d’«importantes étapes» dans le processus de développement et est «déterminée à aller de l’avant malgré toutes les difficultés et obstacles», a souligné, samedi à Bouira, le président du Mouvement El-Islah, Filali Ghouini, lors d’une rencontre nationale sur la femme.

Dans une allocution d’ouverture de cette rencontre organisée au siège de l’Office des établissements de jeunes (ODEJ) de Bouira, M. Ghouini a loué les acquis de la paix et de la stabilité dont jouit l’Algérie, grâce à la charte de la concorde civile et de la réconciliation nationale qui, a-t-il dit, «a commencé à donner ses fruits à travers la fraternité et l’union des rangs qui ont caractérisé les manifestations pacifiques de vendredi». «Nous avons vu vendredi des manifestations pacifiques marquées par des comportements de haute valeur, dont cette fraternité entre les manifestants et les forces de l’ordre, qui ont fait preuve d’un professionnalisme sans précédent», s’est félicité M. Ghouini, au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part une vingtaine de femme venues de Bouira et d’autres wilayas du centre du pays. «Grâce au climat de paix et de stabilité, l’Algérie a réussi à renforcer son unité et ses infrastructures de base des différents secteurs et ce, malgré les difficultés sociale, économique et financière qu’elle traverse en ces moments de crises nés de la baisse des prix du pétrole», s’est-il réjoui. L’intervenant a saisi cette occasion pour affirmer son «respect» des préoccupations politiques et sociales soulevées par les manifestants ces deux dernières semaines. «Ces marches pacifiques constituent un droit constitutionnel pour le peuple algérien, et renforcent l’Etat de droit et des libertés», a-t-il soutenu, mettant en garde contre toute tentative d’atteinte à la stabilité du pays notamment en cette conjoncture géopolitique. Dans ce cadre, l’hôte de Bouira a dénoncé des «tentatives de déstabilisation» menées, selon lui, par certaines parties françaises via la diffusion de documents secrets concernant l’Algérie. Il a saisi cette rencontre pour appeler la partie française à «indemniser toutes les victimes des crimes horribles qu’elle a commis durant la Guerre de libération nationale». Au sujet de l’élections présidentielle prévue le 18 avril prochain, le président d’El-Islah a réitéré le soutien de son mouvement au candidat Abdelaziz Bouteflika qui, a-t-il dit, œuvre toujours pour l’unification des rangs, avant d’appeler le peuple à recourir aux urnes afin de «décider de son sort».