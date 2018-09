<span style='text-decoration: underline;'>Josep Borrel Fontelles, Ministre espagnol des Affaires étrangères</span>:<br><span style='color:red;'>«L’Algérie est un pôle de stabilité dans la région»</span>

En visite à Alger depuis jeudi dernier, le ministre espagnol des Affaires étrangères de l’Union européenne et de la Coopération, Josep Borrel Fontelles, a affirmé que l’Algérie est un pôle de stabilité en saluant à la fois son important rôle joué dans la région et qui qui soulage les partenaires européens.

Au cours d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, le chef de la diplomatie espagnole est revenu sur plusieurs sujets liant les deux pays de la méditerranée. Les questions sécuritaires, la stabilité, l’immigration et l’économie étaient au menu de la visite de M. Josep Borrel Fontelles dont le déplacement constitue un prolongement de la 7ème réunion de Haut niveau qui a eu lieu à Alger» le 3 avril dernier.

Le chef de la diplomatie espagnole a indiqué d’emblée, que l’Algérie et l’Espagne sont des pays amis. «Nous partageons une stratégie commune devant es problèmes communs. Le rôle responsable que vous jouez au niveau régional nous soulage. Dans cette région du monde secouée par beaucoup de problèmes, l’Algérie est un pôle de stabilité» a-t-il déclaré. L’entrevue entre les deux chefs de la diplomatie tourne aussi autour des questions sécuritaires évoquant les rapports euro-méditerranéens et la réunion qui se tiendra bientôt à Barcelone ainsi que la situation en Libye, précisant que ce sont autant de sujets vifs qui ont trouvé une position commune, positive et amicale. Dans le même sillage, M. Josep Borrel Fontelles a fait état d’une coopération très utile et très performante entre le deux pays qui touche tous les sujets sensibles, mettant en avant la vivacité et la profondeur des discussions sur toutes les affaires qui lient les deux pays.

De son côté, Abdelkader Messahel, a mis en avant l’excellence des relations bilatérales, ajoutant que les deux pays sont dans une dynamique créée par la 7ème session du Comité de haut niveau lors duquel de «grandes décisions» ont été prises et qui sont en phase de mise en œuvre pour «renforcer le partenariat au bénéfice mutuel des deux pays».

Pour ce qui est des secteurs concernés par ce partenariat, les secteurs concernés sont notamment sur les énergies renouvelables, l’industrie, l’agriculture et l’énergie, rappelant dans ce sillage le renouvellement des contrats de fourniture de gaz jusqu’à 2030 en faveur de l’Espagne.

M. Messahel a fait savoir qu’au plan régional, les deux pays étaient confrontés aux mêmes problèmes de la migration, au sujet desquels «nous avons échangé nos approches et nous devons dialoguer et poser les bonnes questions pour avoir de bonnes réponses».

La coordination dans la lutte antiterroriste, a été aussi évoquée, à la lumière des mécanismes existants entre les deux pays, pour la renforcer davantage et être «vigilants dans une zone de grande turbulence» a-t-il souligné. Dans ce cadre, M. Messahel a indiqué également avoir évoqué avec son homologue espagnol, la situation en Libye et dans la région du Sahel et qu’il a présenté à ce sujet, l’approche algérienne qui prône la solution politique de ces conflits. La question du Sahara Occidental qui est inscrite à l’agenda des Nations Unies a été, pour sa part, au menu de ces discussions et, à ce titre, M. Messahel a mis en avant la position de l’Algérie visant un règlement de ce conflit à travers la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

S’agissant de la coopération économie algéro-espagnole, M. Josep Borrel Fontelles a affirmé que les deux pays ont les mêmes intérêts géostratégiques et économiques. Affirmant que les deux pays sont amis, le chef de la diplomatie espagnole a indiqué que son pays est disponible pour développer, diversifier et élargir davantage la coopération économique entre les deux partenaires.

Pour ce qui est des secteurs concernés, il a évoqué le gaz naturel dont l’Algérie est le premier fournisseur d’Espagne en gaz naturel.

Profitant de sa visite en Algérie, le MAE espagnol a salué le président de la République Abdelaziz Bouteflika «que j’ai eu l’honneur de rencontrer lorsque j’étais président du Parlement européen» a-t-il dit. Il a enfin invité son homologue M. Abdelkader Messahel pour une visite en Espagne pour «continuer de travailler et avancer ensemble dans cet esprit de voisinage et traiter des petits problèmes que connaît encore la région» a-t-il noté.

Alger: Samir Hamiche