La ville de Constantine a échappé de peu à un drame certain. La vigilance et le professionnalisme d’un policier, ont évité le pire à la ville des ponts suspendus, mais également à toute la collectivité nationale. Il faut bien se rendre à l’évidence, que quel que soit la nature, le lieu et les victimes d’un attentat terroriste, ce sont tous les Algériens qui le sentiront dans leur chair. Le pays a trop souffert de la violence des groupes armés pour rester sans réaction, face à cette tentative ignoble de terroriser tout le peuple.

Cela dit, il y a lieu de relever, que cette fois, le terroriste est arrivé à quelques mètres d’un commissariat. Il a été abattu avant d’accomplir son forfait. Des dizaines d’autres criminels ont vu leurs projets échouer, bien avant d’en arriver à constituer un danger pour les Algériens. Les services de sécurité ont déjoué d’innombrables tentatives d’attentats. En ce sens, l’Algérie a la chance, de disposer d’une armée républicaine, consciente de ses missions, d’une police et d’une gendarmerie, très bien formées et aptes à réagir au niveau collectif et individuel, comme on a eu à l’apprécier, dans la réaction du policier de Constantine, mais également, dans d’autres circonstances, dans d’autres villes du pays où la vigilance des forces de l’ordre ont permis, d’éviter des situations dramatiques au pays.

Cela traduit, l’expertise acquise par les forces de sécurité qui se trouvent être bien au dessus de celle des pays européens qui avaient subi beaucoup d’attaques ces dernières années. Il reste, cependant, que la compétence des militaires, policiers et gendarmes algériens ne mettent pas définitivement le pays à l’abri d’un attentat. Il faut donc s’attendre qu’un jour, un terroriste parvienne à ses fins, en provoquant des victimes parmi les Algériens. Le propos n’est pas de faire montre de fatalisme, mais compte tenu de la situation qui prévaut dans les pays voisins, l’Algérie est une cible privilégiée du terrorisme de Daech et d’El Qaïda. L’important pour l’heure, est de faire montre d’une extrême vigilance pour déjouer les plans diaboliques des terroristes. Tous les Algériens, quel que soit leur métier, doivent ouvrir l’oeil et le bon. Il est question de préserver la vie de nos concitoyens.

Par Smaïl Daoudi