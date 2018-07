<span style='text-decoration: underline;'>Abdelkader Messahel</span>:<br><span style='color:red;'>«L’Algérie est une école en matière de déradicalisation»</span>

L’Algérie constitue une école de dé radicalisation eu égard de son combat réussi contre le phénomène de terrorisme. Intervenant jeudi dernier sur l’émission «Invité de la Rédaction» de la chaîne III de la Radio nationale, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, a affirmé que l’Algérie est à l’avant-garde de la lutte anti-terroriste et une école de déradicalisation.

«L’Algérie est l’un des pays qui est à l’avant-garde de la lutte antiterroriste dans le monde. Aujourd’hui, la lutte antiterroriste et la déradicalisation sont parmi les thèmes qui sont dans tous les agendas des foras internationaux. Nous sommes très présents. Nous sommes présents dans la stratégie des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, nous sommes présents dans le Forum global de lutte contre le terrorisme, a-t-il fait savoir. Le ministre a indiqué aussi que l’Algérie qui co-préside avec le Canada le Comité sur le Sahel, organise plusieurs ateliers et elle a beaucoup investi dans la lutte contre ce phénomène. Il a évoqué l’expérience algérienne en matière de déradicalisation dont notre pays est devenu une école.

D’autre part, le MAE a affirmé que le principe de non-ingérence dans les affaires des Etats est une constante qui remonte à l’avant indépendance et qui a donné de la crédibilité à l’action de l’Algérie et qui a lui permis de prendre ses distances par rapport à certains évènements. «Cette non-ingérence nous a permis d’être indépendants dans sa décision, ce qui fait que l’Algérie est écoutée et souvent sollicitée dans le cas de conflits.

Pour ce qui est des problèmes au Sahel, M. Messahel a affirmé que «l’Algérie apporte une contribution inestimable». Elle le fait à travers la formation des unités spéciales de lutte anti-terroristes au Mali ou au Niger et à travers les soutiens logistiques qu’elle apporte à ces pays. S’agissant du conflit du Sahara occidental, le ministre a rappelé que «l’Afrique a réaffirmé son soutien à la démarche qui consiste à faire aboutir le processus de décolonisation à travers des négociations entre les deux parties et dans le cadre de l’exercice par le peuple sahraoui de son droit à l’autodétermination».

Interrogé sur les attaques que subit l’Algérie par rapport à ce qui est qualifié de «maltraitance de migrants», le chef de la diplomatie algérienne a relevé l’existence de «beaucoup de manipulations», estimant que «les reconductions (de migrants) se font dans le cadre du respect de la dignité humaine et des engagements que nous avons pris avec nos voisins».

«Il y a une vague d’organisations qui tentent de culpabiliser l’Algérie et nous sommes, de ce côté-là, assez sereins», ajoutant que l’Algérie qui «n’est pas le seul pays à être confronté à ce genre de situation, mène des actions conformément à ses lois et ses engagements internationaux et en coordination totale avec les pays pourvoyeurs et de transit». Interrogé sur le «durcissement de visas» par certains pays, M. Messahel a indiqué que, dans le cadre des accords avec les pays européens, «les choses se passent normalement et les visas sont accordés». «Il y a parfois des dépassements et, là aussi, nous sommes en train de les gérer de manière à prendre en considération la dignité humaine que ce soit avec les pays européens ou autres». Interrogé sur la qualité des relations algéro-américaines, le MAE a indiqué qu’elles sont «bonnes» et que sur le plan de la concertation, elles sont «continues et permanentes». Au plan économique, «il y a une volonté (américaine) de vouloir élargir la coopération et sortir du cadre de l’industrie pharmaceutique et des hydrocarbures», a-t-il ajouté. Concernant l’affaire de la saisie de la cocaïne au port d’Oran, le MAE a indiqué que «nous avons attitré l’attention sur la relation qui existe entre le terrorisme et le crime organisé».

Alger: Samir Hamiche