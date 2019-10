<span style='text-decoration: underline;'>SOMMENT RUSSIE-AFRIQUE</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie est une pièce maîtresse</span>

En fait, entre la Russie et l’Afrique, c’est certes une histoire de coopération, mais qui sera bâtie sur la longue amitié entre Alger et Moscou. La disponibilité de ces deux pays, constitue, à n’en pas douter, un élément-clé dans la coopération future entre le continent noir et la Russie.

Les relations Algérorusses, illustrées par un pacte d’amitié et de coopération stratégique, signé au tout début des années 2000, ne sont pas passées inaperçues au Sommet Russie- Afrique qui s’est tenu à Sotchi, en Russie. D’ailleurs, les observateurs notent que la réunion entre les délégations algérienne et russe, coprésidée par les présidents Bensalah et Poutine était l’un des moments forts du Sommet, en ce sens que l’Algérie, avec son potentiel et les relations étroites qu’elle entretient avec Moscou la place comme la tête de pont de la coopération entre le continent noir et la Russie.

Lors de cette importante rencontre bilatérale, Vladimir Poutine, a indiqué que son pays souhaitait «sincèrement » à l’Algérie de «surmonter ses difficultés et de renforcer sa souveraineté». Le président russe s’exprimait lors de son entretien avec le Chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah. «Nous savons que des événements politiques très importants sont en cours en Algérie. Nous souhaitons sincèrement que le peuple algérien surmonte les difficultés de la période de transition. Nous sommes persuadés que tout se déroulera de manière à ce que le peuple algérien en profite, qu’il renforce son Etat et sa souveraineté », a ajouté M. Poutine. Selon le président russe, Moscou attache «une grande importance au développement du partenariat stratégique avec l’Algérie, qui est l’un de ses partenaires économiques principaux en Afrique et dans le monde arabe». Les échanges russo-algériens, a-t-il poursuivi, ont augmenté de «18% en 2018 pour atteindre presque 5 milliards de dollars». Ce montant représente le quart des échanges russes avec l’ensemble de l’Afrique, ce qui place naturellement l’Algérie comme le principal lien entre les deux partenaires.

Cette approche que partagent tous les chefs d’Etat et de gouvernements présents à Sotchi a clairement transparu dans le discours du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah. Ce dernier, relevant que «les relations entre la Russie et l’Afrique sont de longue date et puisent leur authenticité et leur dynamisme de la lutte des peuples africains contre l’oppression coloniale», a noté la nécessité pour l’Afrique de s’ouvrir «à tous ses partenaires étrangers, à travers la mise en place de forums de concertation bilatéraux et multilatéraux dans différents domaines».

Cela étant et fort de la posture idéale de l’Algérie dans ce sommet, M.Bensalah a affirmé que «la délégation algérienne souhaite apporter sa contribution, à travers les observations et propositions suivantes: Premièrement, les relations privilégiées qui lient la Russie et nombre de pays africains, y compris l’Algérie sont aptes à constituer un exemple à suivre et à avoir un impact positif sur l’ensemble des pays africains.» Une disponibilité qui constituera, à n’en pas douter, un élément-clé dans la coopération future entre l’Afrique et la Russie.

Mettant en exergue les aspirations de l’Afrique au plan politique, économique et de formation, le président de l’Etat a relevé «la contribution de la Russie» qui est, ditil «appréciable et pourrait nous aider à nous tourner vers de nouveaux horizons en matière de coopération. Les sociétés et entreprises russes sont, sans doute, capables de renforcer cette coopération à travers l’investissement et le lancement de projets communs dans des secteurs prioritaires.» En fait, entre la Russie et l’Afrique, c’est certes une histoire de coopération, mais qui sera bâtie sur la longue amitié entre Alger et Moscou.

Anissa Mesdouf